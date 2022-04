Fanoušci ho lákali, pak mu složili písničku. Bylo by lepší, kdyby Feyenoord potkal Slavii ve finále, říká slovenský útočník

Rotterdam (od našeho zpravodaje) - Boženík je stále kmenovým hráčem nizozemského klubu, momentálně hostuje v Düsseldorfu. V rozhovoru pro Sport.cz vypráví o zážitcích ve Feyenoordu i Slavii.

V čem je Feyenoord specifický?

Snad nikdo na světě nemá fanoušky takové fanatiky jako Feyenoord, samozřejmě to myslím v dobrém. Stadion De Kuip a lidi na něm vytvářejí výjimečnou atmosféru.

To vás nadchlo, že?

Nejen to. Feyenoord bojuje každý rok o titul, chce hrát ofenzivní fotbal. Oslovily mě vize klubu, velká značka, jakou Feyenoord je. Kvůli tomu všemu vedly moje kroky ze Žiliny právě sem. Věděl jsem, že je o mě zájem. A hlavně jsem cítil, jak lidé v Rotterdamu fotbalem žijí, co pro ně klub znamená. To vše hrálo roli v mém rozhodnutí.

Jak jste to pocítil?

Když jsem byl v Žilině a začalo se mluvit o tom, že by mě chtěl Feyenoord, sociální sítě mi zaplavily zprávy od fanoušků, kteří mi psali, ať přijdu, že to bude mé nejlepší rozhodnutí v životě. Když jsem pak asi tři dny po příchodu do klubu nastoupil v prvním zápase na posledních patnáct minut, lidi už mě znali, skandovali moje jméno. To bylo krásné. Speciální také je, že hráči, který vstřelí gól, pak fanoušci vymyslí písničku. Často ji pak zpívají.

Vstřelil jste za Feyenoord čtyři branky. Takže máte taky svou písničku a znáte ji?

Samozřejmě že ji mám a těší mě to. I teď mi ji fanoušci často posílají.

Kontakt s lidmi z Feyenoordu během hostování v Düsseldorfu udržujte a už tušíte, jestli se tam v létě vrátíte?

Sleduji každý zápas, pokud mohu. Vážím si toho, že Feyenoord je můj kmenový klub. Jsem v kontaktu s lidmi z klubu, smlouvu mám ještě na dva roky. Měl bych se v létě vrátit, ale uvidíme. Momentálně jsem v Düsseldorfu na hostování, potřebuji odehrát zbylé zápasy v této sezoně a připravit se na léto. Věřím, že se pak vrátím do Feyenoordu silnější. Vůbec nelituju, že jsem sem šel. Naopak.

V čem je největší síla Feyenoordu?

Hrají velmi ofenzivní fotbal, po příchodu nového trenéra (Arneho Slota) bych řekl, že se ofenzivní hra ještě zvýšila. Na De Kuipu je náročné hrát. Soupeř přijede a Feyenoord od první minuty útočí, v zádech má padesát tisíc diváků, kteří neustále fandí. To je velká zbraň.

Sledoval jste na podzim zápasy Feyenoordu proti Slavii?

Samozřejmě jsem se díval. Už když jsem byl v Žilině, líbilo se mi, jak hrála Slavia. Na její zápasy proti Feyenoordu jsem se těšil. Střetla se dvě kvalitní mužstva, která chtějí hrát ofenzivně a vnutit soupeři svůj styl hry. Byly to vyrovnané zápasy nahoru dolů, Slavia možná nebyla připravená v prvním utkání na hukot, který vytvoří padesát tisíc lidí. Každopádně si myslím, že to byla dobrá reklama na fotbal. Jsem rád, že oba týmy postoupily.

Probíral jste s někým z Feyenoordu výkony Slavie?

Když jsem přišel do Feyenoordu, bavili jsme se o ní s kapitánem Stevenem Berghuisem, dokonce jsme spolu sledovali nějaké její zápasy. Ale když jsme teď dostali Slavii do skupiny Konferenční ligy, už jsem se o tom moc s nikým nebavil. Po losu jsem brzy odešel na hostování. Ve Slavii mám ale spoluhráče ze slovenské reprezentace. Hraje dobrý fotbal, udělala si jméno v Evropě, hráči se z ní posouvají do velkých klubů. To se mi líbí.

Na posledním reprezentačním srazu jste nadcházející duel neřešili?

Moc ne. Jen s Ivanem Schranzem jsme se o tom chvilku bavili, jenže on pak odjel kvůli zranění. Bylo by lepší, kdyby na sebe tyhle týmy narazily ve finále, přál bych postup oběma. Ale jsem hráč Feyenoordu, budu mu držet palce. Ale myslím, že to určitě nebude mít lehké.