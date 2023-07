Memento Teplice! Na Plzeň vyrukuje v Konferenční lize stejně nechutný soupeř

Podle 51letého kosovského Albánce přišla změna na lavičce Drity pro Viktorii v nevhodnou dobu. Pod bývalým koučem praktikovala evropský styl - ofenzivní, otevřený fotbal, snažila se být dominantní. Což by Plzni vyhovovalo.

„Už jsme viděli nějaké záběry. Mají velice dobře zvládnutou defenzivu, budeme dobývat. Proto jsme si řekli, co a jak zlepšit, abychom udělali co nejlepší výsledek do odvety," hlásí záložník Lukáš Kalvach.