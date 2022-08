Nejlepší den mého života, jásá hrdina Usor. Při oslavě rozběhal i silné křeče

Dvacetiletý nigerijský mladík píše úžasný příběh. Na jaře pomohl béčku Slavie k postupu do druhé ligy, v létě se posunul do áčka a teď už se tlačí mezi trumfy sešívaných. Moses Usor nádhernou střelou dal fotbalistům Slavie v odvetě play off Konferenční ligy vedení, které pak sešívaní proti Rakówu přetavili v prodloužení v postup (2:0). „Nevím, jak vůbec formulovat, co teď cítím. Je to nejšťastnější den mého života. Velký dík patří fanouškům,“ líčí jeden z hrdinů pro klubovou televizi.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Moses Usor ze Slavie Praha střílí gól na 1:0 během utkání play off Konferenční ligy s Rakówem Čenstochová.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +11 Nejednou jim při šancích Čenstochové zatrnulo. Nakonec ale přece jen vypukly v Edenu bouřlivé oslavy postupu. Odvrátili hrozbu podzimu bez pohárů a na evropské scéně si zahrají skupinu pošesté za sebou. „Ani nevím, jak teď svoje pocity popsat. Jsem obrovsky šťastný, nebojím se říct, že je to nejšťastnější den mého života. Nevím ani, jak formulovat, co teď cítím. Je to čistá radost," jásá Moses Usor. Je jasné, že prožil nejlepší zápas dosavadní kariéry. „Bez pochyby, to můžu říct úplně bez váhání. Zápas s takovým vývojem a výsledkem musí být nejlepší, co jsem kdy hrál." Pohádkový závěr, rozplýval se Ivan Schranz. Olie mě fantasticky našel a potom byla euforieVideo : Sport.cz Parádní trefou na 1:0 poslal odvetu do prodloužení. „Vyšlo to hezky, už jsem takový gól z podobného místa dal. Poslední dobou mi to tam padá, jsem za to moc rád," culí se spokojeně. Zápas ovšem nedohrál, opustil trávník v bolestech. Měl by však být v pořádku. „Budu v pohodě. Byl jsem unavený a měl silné křeče, tak jsem musel dolů," vysvětluje Usor. 💬 „Nevím, jak dát do slov, co teď cítím. Je to nejšťastnější den mého života. Velký dík patří fanouškům," radoval se po zápase Moses Usor, který srovnal stav dvojzápasu o #UECL nádhernou trefou! 🚀 #slarcz 📰 OHLASY ➡️ https://t.co/x6VnAN0ue4 pic.twitter.com/Dnvx10ofJq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 25, 2022 Jakmile však Ivan Schanz vstřelil postupový gól, na veškerou bolest zapomněl. „Hned jsem vystřelil z lavičky a rozběhl se k týmu. Byl to skvělý okamžik, měl jsem obrovskou radost a běželi jsme všichni slavit společně," usmívá se. Postup se zrodil v báječné atmosféře. „Velkou zásluhu na něm mají i fanoušci. Rád bych jim velmi poděkoval, jak nás podporovali. Dorazili ve skvělém počtu, byli slyšet a pomohli nám," oceňuje Usor.