Nostalgie po letech: Plzeň a pohárový rekord. Hráli jsme bez nervů, vzpomíná Darida

Dění v Plzni teď sleduje ze Soluně, kde se stoperem Jakubem Brabcem či exsparťanským záložníkem Davidem Mobergem Karlssonem hraje za místní Aris. „Mamka má na Viktorku permici a po zápasech mi všechno hlásí. Klobouk dolů před trenérem Koubkem, s týmem odvedl kus práce. Má zkušenosti, v Plzni to dobře zná a ví, co chce. Pět výher z pěti zápasů Konferenční ligy je super bilance, taky to dost pomohlo vylepšit český koeficient,“ připomíná Darida.

„Možnost šestého vítězství bude největším motorem zápasu s Astanou. Ta hraje doma v Kazachstánu na umělce, na přírodní trávě to pro ni může být složitější. Plzeň by toho mohla využít a dotáhnout sérii výher do konce,“ přemítá Krejčí. „A kdyby to náhodou nevyšlo, aspoň by měla o co hrát i za rok,“ usměje se Darida. „Ale proč na to čekat?“