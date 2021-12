Novák proti českému týmu hrát nechtěl, věří v postup stejně jako přes Spartu

"Na zápas se Spartou vzpomínám v dobrém. Vyhráli jsme a následně postoupili do základní skupiny, která byla naším cílem. Teď se pokusíme o to samé. Porazit Slavii a postoupit," dodal Novák, který ve Fenerbahce působí od loňského léta.

Fenerbahce přešlo do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy poté, co v Evropské lize skončilo ve skupině třetí a nepostoupilo. "Zklamání samozřejmě pořád trvá, ale to k fotbalu prostě patří. Teď budeme bojovat a snažit se dojít co nejdál v Konferenční lize," řekl Novák.