Omezení cizinců? Je to dobře, říká Trpišovský. Přivede Slavia ještě stopera?

Sestava Slavie se ve čtvrtek v odvetě proti celku St Joseph's výrazně změní. „Bereme v potaz všechny možné okolnosti. Program, aktuální zdravotní stav, budeme chtít, aby si noví hráči osahali prostředí v Edenu. Další věc je, že se v pohárech nehledí na počet cizinců a v české lize, kterou v neděli startujeme proti Hradci Králové, ano," vypočetl kouč Trpišovský.

Cizinecká legie se v létě v Edenu rozrostla. V české lize platí omezení, že do zápasu může nastoupit maximálně pět hráčů, kteří nejsou ze zemí Evropské unie nebo těch, které mají kandidátský status.

Slavia má takových hráčů sedm: Liberijce Oscara, Nigerijce Yiru Sora, Mosese Usora a Petera Olayinku, Brazilce Eduarda Santose a Ewertona a Ibrahima Traorého z Pobřeží slonoviny. „Bereme to tak, jak to je. V první fázi koukáme na dostupnost hráčů a kdo je nám aktuálně schopný pomoct. Teď se to takhle sešlo. Myslím, že v lize to zase takový problém nebude, aby se sešlo, že všichni budou k dispozici na zápas," rozebral Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ibrahim Traoré (vpředu) ze Slavie Praha a Peter Olayinka oslavují gól na 1:1 během utkání čtvrtfinále Konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jeho názor na podobná omezení? „Budu trochu mluvit proti nám, ale myslím si, že je to dobře. Jsme menší země, musíme myslet na to, aby naši hráči dostávali příležitost. Omezení by měla být, aby se nestalo, že v jednom týmu bude hrát třeba deset nebo jedenáct cizinců. Je otázka do budoucna, jestli zavést třeba pravidlo, aby nastupovalo víc mladých českých hráčů nebo aby byly kluby zvýhodněny bonusy za jejich nasazování. Každopádně je to téma na širší diskusi," uvedl slávistický trenér.

Omezení se netýkají jiných cizinců jako Švéda Aihama Ousoua, Christa Tiéhiho, jenž má francouzské občanství, Ukrajince Tarase Kačaraby nebo Slováků Jakuba Hromady a Ivana Schranze. Další by teoreticky mohli přibýt, červenobílí ještě lanaří dva stopery ze zahraničí. Jedním z nich je Švéd Isak Hien z Djurgaardenu.

„Hráči na tenhle post zajímají a rádi bychom jednoho přivedli. Momentálně nemáme shodu ani s jedním klubem, to je aktuální stav. Na spadnutí to stoprocentně není," nastínil Trpišovský aktuální situaci.

Avizoval, že proti celku St Joseph's v bráně změnu neudělá, stejně jako před týdnem bude chytat Aleš Mandous. K dispozici jistě nebude útočník Sor, který má lehčí zdravotní problémy. „Pokud by bylo riziko i v neděli, tak nebude hrát ani proti Hradci. Chceme ho mít na Panathinaikos," předestřel hlavní slávistický stratég.

Hráči, již dostanou šanci, se budou moct ukázat a také třeba odčinit porážku v přípravném zápase proti druholigové Líšni, s níž sešívaní za zavřenými dveřmi prohráli 2:4. „Zápas nám toho ukázal hodně. Někdy to tak bývá, příležitost dostali někteří hráči, zápas se nám nepovedl v defenzivě. Ovlivnila to hned první minuta, kdy jsme dostali gól. Soupeř hrál velice dobře, musím ho pochválit," ohlédl se Trpišovský za nepovedeným přípravným zápasem.