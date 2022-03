Supíkovice zásobují Slavii. Jsme na ně hrdí, zní z malé vísky od polských hranic po premiéře šestnáctiletých dvojčat

Zahřeje ji, když vidí, jak se chovají, jak se rádi do Supíkovic vracejí za příbuznými a kamarády. „Péťa Ševčík je nám vždy ochotný pomoct, když tu v létě pořádáme turnaje. Myslí na nás, dává sponzorské dary. Když přijede, baví se normálně, jak jsme byli všichni zvyklí. Není to žádná primadona, která by si hrála na hogo fogo. To samé kluci Pudilovi. Ti jsou ještě mladí, ale jsou slušní a pokorní. Vědí, že musí dál makat, aby toho dosáhli víc," popisuje Hečková.

Život skromného klubu na malé vesnici není nikde lehký, to samé platí pro Supíkovice. Žáci tu však jsou. „Když je někdo talentovaný, jde do Jeseníku," říká zapálená fotbalová příznivkyně, jejíž manžel pracuje ve výboru místního klubu.

Chystají ze Supíkovic vyslat někoho dalšího do velkého fotbalu? „Kluci Pudilovi mají tři sestry. Nejstarší z nich má syna, který tu začínal, ale pak odešel do Jeseníku. Třeba on by mohl být příslibem do budoucna," líčí Hečková. Proč by nemohl jít ve stopách šestnáctiletých strýců?