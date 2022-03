Komňacký chválí kouče Slavie: Ukazuje ostatním, že se dá jít do rizika

Počítejte. Taras Kačaraba, Petr Ševčík, Ivan Schranz, Ondřej Lingr, Oscar, David Hovorka, Daniel Fila, David Jurásek, Jakub Hromada, Lukáš Provod, Jan Bořil. Ti všichni nebyli z různých důvodů k dispozici trenérovi Jindřichu Trpišovskému pro čtvrteční první osmifinále proti Linci. „Ale jak vidno podle výsledku, Jindra se s tím vypořádal dobře," usmál se někdejší renomovaný kouč František Komňacký po přesvědčivé výhře červenobílých 4:1.

Ocenil i jejich dominantní výkon. „Svědčí to o tom, že Slavia má kádr široký, vyrovnaný a kvalitní. Ať naskočí prakticky kdokoliv, okamžitě se chytá. Hráči vědí, co chtějí hrát. Styl mužstva je daný. Hráči svou úlohu chápou. Asi bychom našli výjimky, těžko by se nahrazoval třeba Holeš, ale průměr je tak kvalitní, že Slavii nepoloží ani tolik absencí," rozebírá bývalý reprezentační asistent.

Ví se, že Trpišovský se nebojí riskovat, vytáhnout řešení, které by možná nikoho jiného nenapadlo. Už před zápasem popisoval, že se neotřelé tahy nerodí nahodile, ale vždy je konzultuje se svými kolegy v trenérském štábu i samotnými hráči.

Proti Linci vyslal na hřiště od úvodní minuty šestnáctiletého debutanta Adama Pudila. Chtěl mít na křídle aktivního hráče, jako je Ivan Schranz, jenž dopoledne před utkáním nečekaně ze zdravotních důvodů vypadl.

„Trenér si nedovolí dát do takhle důležitého zápasu hráče, jemuž by nevěřil nebo o kterém by pochyboval, že může mužstvu pomoct. Ten mladý kluk je jistě talentovaný, ale trenér musí být přesvědčený také o tom, že zápas zvládne i mentálně. Určitě tomu chlapci pomůže mančaft kolem, zkušenější hráči si ho dirigují, pomohou mu. Je také důležité, jestli najde odvahu plnit vše, co po něm chtějí. Pak to není to díra v sestavě, ale skoro plnohodnotný hráč," analyzuje Komňacký.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér František Komňacký.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Adam Pudil zvládl první půli velice solidně, do druhého poločasu ho nahradil jeho stejně starý bratr Miloš. Trpišovský byl s oběma spokojený. Další jeho čáry v sestavě dopadly dobře stejně jako nečekané zařazení stopera Davida Hovorky do derby se Spartou po třináctiměsíční pauze, nebo vyslání Schranze do bitvy na Fenerbace coby krajního obránce.

„Každý trenér si tohle nedovolí, protože by to mohlo zapříčinit ztrátu bodů. Každý v klubu mu to pak otříská o hlavu. Jindra má postavení silné, může si dovolit jít do trochu riskantních rozhodnutí. Jistě i věří, že zbylých deset hráčů tomu jednomu pomůže. Podle mě je to zajímavé i trochu riskantní. Slavii to však zatím vychází. Ukazuje to určitou cestu ostatním trenérům, že se dá jít do rizika. Nemusí to vždy končit průšvihem," oceňuje protřelý kouč, jenž například dovedl k titulu Baník Ostrava nebo úspěšně působil v Jablonci.

Sešívaní měli sice okleštěné možnosti, ale Linec herně zválcovali. „Slavia ví, co chce hrát. Hráči jsou naučení na určitý systém, který je založený na obrovské pohyblivosti a běhavosti. Soupeře nenechají hrát, dokážou ho přeběhat, mají velice dobrou kondici. Nastala část utkání, kdy Linec snížil, ale Slavia hrála pořád stejně a v závěru i díky kondici dvakrát udeřila a podle mě celý zápas rozhodla," soudí Komňacký.

Trpišovský vyzdvihoval práci stoperů i velmi dobrý výkon směrem dopředu, rezervy viděl trochu ve středu hřiště. Zářil rychlík v útoku Yira Sor, jenž dvakrát skóroval, sprinty trhal obranu hostí, mohl mít hattrick.

„Je to velmi zajímavý hráč. Kdybych ho měl srovnat se Simou, řekl bych, že Sor je ještě lepší," porovnává Komňacký nigerijského fofrníka s nedávným africkým objevem Abdallahem Simou, jehož červenobílí prodali do Brightonu.