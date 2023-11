V Plzni se zkoumalo několik verdiktů. Ofsajd? Domácí mysleli, že se řeší zákrok na Staňka

Plzeň bránila jednobrankové vedení, když ve třetí minutě nastaveného času procpal míč do sítě útočník Dinama Sandro Kulenovič. Hosté se radovali z vyrovnání, domácí reklamovali nedovolený zákrok na brankáře Jindřicha Staňka na začátku celé akce. To však Sidiropoulos ihned zamítl. Zkoumání u videa trvalo dvě a půl minuty, řecký rozhodcovský sbor odhalil ofsajdové postavení Stefana Ristovskiho, jenž u gólu asistoval.

Bylo to poměrně překvapení, když sudí ukázal, že jde o ofsajd. „Bojoval jsem za faul na gólmana, ale nakonec mi přišlo, že byl (Ristovski) za klukama. Je jen dobře, že to tak dopadlo,“ ulevil si plzeňský záložník Lukáš Kalvach.

„Nejdřív jsem si myslel, že se řeší faul na Jindru (Staňka), ale nakonec se zkoumal ofsajd. Po zápase jsem se bavil s Kopim (Janem Kopicem), který říkal, že to viděl jednoznačně a že si myslel, že to bude ofsajd. On to asi věděl, ale přes jedenáct tisíc lidí bylo našponovaných,“ vyprávěl útočník domácích Tomáš Chorý.