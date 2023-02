Kanadské fotbalistky protestovaly purpurovými tričky proti vlastnímu svazu

Kanadské fotbalistky nastoupily kvůli sporu s vlastním svazem o finance k utkání na turnaji v USA v tričkách v nachové barvě a nápisem "Enough is Enough" (Už toho bylo dost). Na samotný zápas se olympijské vítězky převlékly do tradičních červených dresů, ale nechaly si na zápěstích purpurové pásky. Tato barva je tradičně spojována s bojem o rovnost pohlaví.

Foto: Mike Watters, Reuters Týmy Spojených států a Kanady nastoupily s purpurovými páskami na zápěstíchFoto : Mike Watters, Reuters

Kanaďanky podpořily v Orlandu jejich americké soupeřky, které se s nimi před výkopem na znamení solidarity postavily do kruhu s propletenými pažemi. Fotbalistky USA si podobným sporem o odpovídající finanční ohodnocení procházely s vlastním svazem v minulých letech. Úvodní zápas SheBelieves Cupu vyhrály na Floridě domácí 2:0. Turnaj, jehož se účastní ještě Brazílie a Japonsko, je přípravou na letní mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu. Kanadské fotbalistky požadovaly po fotbalovém svazu okamžité změny a bojkotovaly sobotní trénink. K turnaji se nakonec rozhodly nastoupit "pod protestem". Během úterního setkání s médii hráčky hovořily o "nechutném" rozporu mezi podporou mužů a žen: v roce 2021 investovala organizace Canada Soccer do mužského programu 11 milionů dolarů a do ženského méně než polovinu (5,1 milionu dolarů). Kanadští fotbalisté loni na podzim v Kataru startovali na MS poprvé po 37 letech.

