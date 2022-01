Ekvádor - Brazílie 1:1 Šílené! VAR odřídil zápas, červené karty létaly jak na běžícím pásu

Názory na fungování videorozhodčích při fotbalových zápasech jsou různé. Mezi fanoušky budí vášně po celém světě. To, co se stalo v dramatickém utkání jihoamerické kvalifikace mistrovství světa mezi Brazílií a Ekvádorem (1:1) nemá obdoby a opět to zřejmě přilije olej do ohně.

Foto: Santiago Arcos, ČTK/AP Brazilský gólman Alisson se snažil proti Ayrtonu Preciadovi vypíchnout balon. Foto : Santiago Arcos, ČTK/AP

Článek Skóre zápasu otevřel již v šesté minutě Casemiro z Brazílie, která si postup na šampionát v Kataru zajistila už v předstihu. První červená karta padla o necelých deset minut později, kdy ji po bezohledném výpadu z branky a zasáhnutí soupeře do krku viděl gólman Ekvádoru Alexander Domínguez. Přesilovka Brazilců však netrvala dlouho. Obránce Tottenhamu Emerson Royal totiž vyfasoval druhou žlutou a pakoval se ze hřiště. Ve 25. minutě viděl červenou kartu i gólman hostů Alisson, který kopl do hlavy Ennera Valenciu, ale rozhodčí ji po konzultaci s VARem změnil na žlutou. Arturo Vidal // Alexander Domínguez. 🤝🏽 Ir directo al cuello. pic.twitter.com/es0F04wT5g — Andrés  (@AndresAyalaATC) January 27, 2022 VAR downgraded Alisson's red card to yellow following this 🦵 pic.twitter.com/umze8KJPSQ — GOAL (@goal) January 27, 2022 VAR úřadoval dál. Zhruba po hodině hry rozhodčí nařídil penaltu ve prospěch Ekvádoru, ale po zhlédnutí videa usoudil, že Pervis Estupiňán pád nafilmoval. Ekvádor se vyrovnání dočkal v 75. minutě zásluhou hlavičkou po rohovém kopu prosadil Félix Torres. Ekvádor poté mohl i chvíli pomýšlet na vítězství, jenže videorozhodčí byl opět proti. Minuto 55 penal para Ecuador por falta sobre Estupiñán #EcuadorvsBrasil pic.twitter.com/eEQ3lxk49b — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2022 V nastaveném čase totiž brazilský gólman Liverpoolu Alisson ve snaze vypíchnout míč srazil Ayrtona Preciada a opět dostal červenou kartu. Jenže po konzultaci s VAR rozhodčí zrušil jak červenou, tak nařízenou penaltu. „Myslím, že něco takového se stalo poprvé v historii fotbalu," citovala Alissona agentura Reuters s tím, že ani v jednom případě neudělal nic špatně a bez videa by byli se spoluhráči nespravedlivě potrestáni. Ekvádor tedy remizoval s Brazílií 1:1 a i díky tomu si upevnil třetí místo v tabulce s náskokem pěti bodů před Uruguayí, která se výhrou 1:0 nad Paraguayí posunula na čtvrtou příčku, která jako poslední zaručuje přímý postup na šampionát. Páté místo zajišťující baráž drží Kolumbie o skóre před Peru. Foto: Rodrigo Buendia, Reuters Sudí uděluje červenou kartu v duelu Brazílie s Ekvádorem.Foto : Rodrigo Buendia, Reuters Kvalifikace MS 2022 ve fotbale - jihoamerická zóna CONMEBOL: Ekvádor - Brazílie 1:1 (0:1) Branky: 75. Torres - 6. Casemiro. ČK: 15. Domínguez - 20. Royal. Paraguay - Uruguay 0:1 (0:0) Branka: 50. Suárez. ČK: 90.+4 Gómez (Par.). Chile - Argentina 1:2 (1:2) Branky: 21. Brereton - 10. Di María, 34. Martínez. Tabulka: 1. Brazílie 14 11 3 0 28:5 36 2. Argentina 14 9 5 0 22:7 32 3. Ekvádor 15 7 3 5 24:14 24 4. Uruguay 15 5 4 6 15:21 19 5. Kolumbie 14 3 8 3 16:17 17 6. Peru 14 5 2 7 15:20 17 7. Chile 15 4 4 7 16:18 16 8. Bolívie 14 4 3 7 20:28 15 9. Paraguay 15 2 7 6 9:19 13 10. Venezuela 14 2 1 11 9:25 7

Reklama