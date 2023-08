Hlubinu čeká se Slováckem největší zápas stoleté historie. Hráči si vzali v práci volno, usmíval se trenér

Trenér Hlubiny osobní zkušenost se zápasem proti ligovému týmu má. V roce 2005 v dresu Hlučína nastoupil ve 3. kole proti Slavii Praha (0:4). „Pro mnohé kluky bude tenhle zápas ale vrcholem kariéry. I proto si v práci vzali volno, aby mohli hrát. Ale pozor! Máme široký dvaadvacetičlenný kádr, ne všichni se do hry dostanou,“ uvedl Skotnica, jenž si po postupu přes Havířov přál ve 2. kole MOL Cupu potkat Karvinou, nebo ještě lépe ostravský Baník.

„Nevyšlo to, ale nevadí. Slovácko je možná v tuto chvíli ještě výš. Ale my se nebojíme. I když budeme asi muset změnit náš herní styl. Hrajeme otevřený, útočný fotbal, což asi proti ligovému týmu nepůjde. Uvidíme, jak k utkání přistoupí oni. Čekám, že příležitost dostanou také hráči, kteří v lize tolik nehrají. A to je šance pro nás,“ pousmál se Skotnica.