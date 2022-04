MADE IN ENGLAND: Tohle nebyl fotbal, ale umění!

„Premier League jsem hrál. Dva a půl roku v Anglii mi dalo skvělou představu o tamním fotbale. Na trávníku už mě jen tak něco nepřekvapí. Ale když jsem viděl intenzitu zápasu Manchester City - Liverpool, byl jsem stejně ohromený.

Moc bych si přál vidět data z GPS vest, které na sobě nosí hráči při zápasech. Pořád se říká, že fotbal není žádná věda. A v tomhle utkání to platilo. Nebyla to věda, ale umění. Fotbalové umění.

Data z GPS vest mají k dispozici už i kluby u nás v Česku. Jde o rozšířenou záležitost. Takže jde vlastně o věc zcela běžnou. Ale čísla z nedělního šlágru Premier League musí být ohromující. Ti kluci byli pořád ve sprintu. Teoreticky lze drilem tohle dostat do každého.

Ovšem rozdíl představuje myšlení. I v absolutním běžeckém vypětí protagonisté zápasu předváděli v každém okamžiku správná rozhodnutí. A hlavně rychlá. Téměř nechybovali. Bylo ohromující sledovat, jak dokáží skloubit pohyb s rozhodováním, aniž by jedno či druhé utrpělo. A k tomu samozřejmě patří i práce s míčem. První dotek nikoho z těch borců nezpomalí. O druhém nemluvě.

Když se jako fanoušek, ať už zaujatý či nezaujatý, stanete aktéry takového zápasu, je to zážitek. Představení, které chcete vidět. A nechcete, aby skončilo.

Z odborného pohledu šlo o parádní střet neskutečně propracovaných systémů. Liverpool napadá se čtyřmi pěti hráči, takže pak jsou k vidění takové lahůdky, že se hráči Manchesteru City dostávají do vyložených šancí na dvě průnikové přihrávky.

Hledal jsem si data, která jsou dostupná. A nejvíce přihrávek do gólových pozic měli stopeři. Je prostě neuvěřitelné, jak je celé mužstvo kompaktní, zapojené do hry a přepíná z ofenzivy do defenzivy. Spíše je správné říct, že žádný z hráčů ani na vteřinu nevypíná.

Liverpool zůstal o bod druhý. Zaznamenal jsem rozhovor bývalého vynikajícího útočníka Alana Shearera, že si nikdo z téhle dvojky nezaslouží skončit v Premier League druhý. A podepsal bych se pod to. Do konce soutěže zbývá sedm kol. Los má lehce příznivější Manchester City. A asi se nespletu, když řeknu, že rozhodovat bude mentální nastavení. Protože z hlediska zranění by musela přijít nějaká neuvěřitelná kalvárie, aby jeden či druhý tým zásadně ovlivnila. Vždyť na lavičce City seděli Grealish, Fernandinho, Mahrez, Gündogan... A náhradníci na straně Liverpoolu? Firmino, Diaz, Keita, Gomez, Konate...

Foto: Jon Super, ČTK/AP Liverpoolský Fabinho a Phil Foden z Manchesteru City.Foto : Jon Super, ČTK/AP

Trenér Manchesteru City Guardiola prohlásil, že netuší, jestli ho liverpoolský kouč Klopp respektuje, ale každopádně jej dělá lepším trenérem a nutí jej se zlepšovat. Jde o trenéry, kteří všechno vyhráli. Mají trofeje ze všech soutěží. Ale vítězství je pro ně podstatou fungování.

Z vyprávění znám příběh Mikela Artety, současného trenéra Arsenalu. Když byl asistentem Guardioly, ten jako hlavní trenér svolal svoje „podřízené" třeba v půl jedenácté k sobě domů a dalších pět hodin rozebírali myšlenku, která mohla vést ke zlepšení systému.

Foto: Phil Noble, Reuters Raheem Sterling krátce před tím, než vstřelil třetí gól Manchesteru City v duelu s Liverpoolem. Jeho trefu ale sudí po kontrole VAR neuznal.Foto : Phil Noble, Reuters

Oba kluby se už o víkendu potkají znovu v semifinále FA Cupu, teoreticky na sebe mohou narazit ve finále Ligy mistrů. Guardiola ji s Manchesterem City ještě nevyhrál a jde pro něj o obrovskou motivaci. V továrně na trofeje, kterou představují oba kluby, chcete prostě jenom vyhrávat. A Liga mistrů je strop.

Ještě bych se zastavil u incidentu, který se odehrál po utkání Everton - Manchester United, kdy Cristiano Ronaldo při odchodu do šaten vyrazil jednomu z fanoušků mobilní telefon z ruky.

Zaznamenal jsem reakci portugalského útočníka, který se hned omlouval a dotčeného příznivce pozval na Old Trafford. Vyjádřil lítost nad chováním a zkratem, jehož se dopustil.

Myslím, že by se lidé měli pokusit vžít do jeho situace. Jakkoliv má dobré statistiky, United se velmi pravděpodobně nedostanou na pozice garantující Ligu mistrů, dost možná ani nebudou v evropských pohárech. Mají spoustu zbytečných ztrát. Je frustrovaný. V tom zápase navíc dostal strašně naloženo. Byl frustrovaný, zlomený... Fakt, že se bezprostředně omluvil ukazuje jeho velikost. Proto mě zaráží, že celý incident začala vyšetřovat policie. Měl by přece fungovat i prostý selský rozum a lidské pochopení."