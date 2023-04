Tři varování vs. skvělá forma. Bitva roku je tady, titul mají ve svých rukou oba rivalové

„Od začátku jsme věděli, že City je tým, který musíme při cestě k titulu porazit, pravděpodobně spolu s Liverpoolem, protože za to, co tyto mančafty dokázaly v posledních šesti nebo sedmi letech, si plně zaslouží být na vrcholu. My jsme ti, kteří chtějí propast co nejvíc zmenšit. Tento zápas bude opravdu důležitý, ale jestli má rozhodnout o celém průběhu sezony? Ne," prohlásil Arteta s tím, že už jen fakt, že jeho svěřenci hrají pár kol před koncem o první místo, je pro klub po letech strádání úspěchem.