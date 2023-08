Utrácení, dohled Wengera i kontroverzní dresy. Nastává zlomová sezona pro Arsenal

Tony Adams, Dennis Bergkamp, Herbert Chapman, Ken Friar, Thierry Henry a nově Wenger. Soch legend okolo Emirates Stadium přibývá. „Je to obrovská pocta. Klub udělal pro Arséna něco speciálního, co si plně zaslouží. Díky soše získává uznání a může být navždy součástí klubu. Jsem velmi vděčný, že jsem mohl v Arsenalu hrát v době, kdy Arséne Wenger trénoval. Vybral si mě jako jednoho ze svých hráčů, vybral si mě jako kapitána. To je něco, na co nikdy nezapomenu," říká současný kouč Mikel Arteta.

Wenger vedl londýnský celek vedl v letech 1996 až 2018 a získal s ním tři tituly. V roce 2004 navíc k triumfu v anglické lize došel bez jediné porážky, jenže od té doby Gunners na titul v domácí soutěži čekají. Nejblíže byli v uplynulé sezoně, dlouho vedli. Jenže lepší nakonec byli, což se nejvíce ukázalo ve vzájemných zápasech, fotbalisté Manchesteru City. Druhé místo je však nejlepším výsledkem od roku 2016.

Francouzský kouč byl také u zatím poslední účasti v Lize mistrů. V sezoně 2016/17 vyprovodil Arsenal z milionářské soutěže Bayern Mnichov, v osmifinále zničil Londýňany celkovým skóre 10:2. Od té doby maximálně Evropská liga, v ročníku 2021/2022 dokonce nic. Nastal čas obměny, zbavování se přeplacených hráčů, kteří často na hřišti působili tak, že jen dohrávají kariéru. Nastal čas pro dravé mládí, v uplynulé sezoně měl Arsenal společně ze Southamptonem nemladší kádr v Premier League (průměr 24,5 roku).

V létě nastal dokonce čas na rozhazování, Arsenal zatím vynaložil na posily nejvíce peněz ze všech anglických týmů. Za 116 milionů eur dorazil z West Hamu záložník Declan Rice, na 75 milionů eur vyšel Kai Havertz z Chelsea a 40 milionů eur putovalo do Ajaxu za obránce Jurriena Timbera. Zatímco prvním dvěma jmenovaným je 24 let, Timber má ještě o dva roky méně.

„Musíme počítat s Manchesterem City, který chce získat titul, po odchodu Ilkaye Gündogana, Kylea Walkera nebo Rijáda Mahrize to pro ně může opravdu obtížné. Arsenal cítí šanci, byť lavička City je velmi silná a třeba Declan Rice si bude muset zvyknout na nový způsob hry. V Arsenalu se hráči s míčem pohybují mnohem rychleji, než byl zvyklý ve West Hamu," odhaduje Paul Merson, jenž v 80. a 90. letech odehrál za Gunners téměř 400 soutěžních utkání.

Sečteno a podtrženo, Arsenal zatím utratil 231,6 milionů eur, příjmy hlásí jen z prodeje Granita Xhaky do Leverkusenu (15 milionů) a Pabla Marího do Monzy (4,9 milionů). Na něco takového nebyli fanoušci Gunners ještě do předminulé sezony zvyklí a všichni jsou zvědaví, jak se obrovské investice postem času projeví. Jisté je, že Arsenal potřebuje tým zkvalitnit a rozšířit, protože právě úzkost kádru byla v závěru sezony jedním z důvodů, proč titul nakonec uzmuli Cityzens.

Do nového ročníku také s novými dresy. Zatímco domácí a třetí sada žádné velké emoce nevyvolala, na venkovní vzbudila mezi fanoušky obrovské pozdvižení. Fosforově žlutý dres s černými pruhy a puntíky se dostal snad do všech anket o to nejhorší, co kluby napříč celou Evropou představily.

Těžko říct, jak se na novou identitu kouká sám Wenger, který bude jako speciální host přítomen na velkém počtu domácích utkání. Ještě, aby ne. Byl to právě on, kdo věštil velkou budoucnost právě Artetovi.

„Ke konci své hráčské kariéry jsem začal s Arsenem mluvit o tom, že bych se sám chtěl věnovat trenérské a manažerské práci. Řekl, že s tím počítá. Už první rok, když jsem do Arsenalu přišel, mi řekl, že jednou budu manažerem. Já o tom v té době ještě nepřemýšlel. To jen jeden z příkladů Wengerova smyslu pro talent a vizionářství. Naučil jsem se od něj tolik věcí. Kdybych měl vybrat jednu, tak asi to, jak byl loajální a jak moc bránil klub, hráče a fotbal obecně," popisuje Arteta.