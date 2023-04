Sen o skupině o titul je blizoučko, Veselý ale vyzývá k pokoře. Slavia? Na bod hrát nebudeme, burcuje

Co bylo klíčem k vítězství?

Určitě nám pomohl první gól, tak to v podobných utkáních bývá. Obrany se roztrhají, navíc to bylo skoro do šatny. Druhý gól pak zlomil odpor soupeře, utkání se po něm spíše dohrávalo. Přišlo mi, že hráči Boleslavi ztratili víru, my už zápas kontrolovali a dohráli to vzadu na nulu. Důležitá byla právě výborně fungující defenziva, od té jsme se odrazili. Naše čtyři vstřelené branky jsou pak vůči Boleslavi hodně kruté.

Tři kola před koncem máte na sedmý Hradec Králové osmibodový náskok. Dáváte si už tedy vyšší cíle, než jen umístění v první šestce po třiceti kolech?

Dokud šestka nebude jasná, o jiném cíli mluvit nebudu. Hradec nemůžeme podcenit, má skvělou formu, dvakrát po sobě zvítězil. Když chcete někam vystoupat, musíte jít schůdek po schůdku. Navíc nemáme jednoduchý los, jedeme na Slavii, pak máme Zlín, který hraje o život a rozjetý Jablonec. Dávat si vyšší cíle než top šestku by nebylo moudré ani pokorné jak vůči soupeři, tak celé soutěži.

Jak jste již zmínil, hráli jste velmi dobře dozadu, Boleslav ani jednou nevystřelila na branku. Čím konkrétně jste se připravovali na hráče, jakými jsou například Vasil Kušej nebo Tomáš Ladra?

Věděli jsme, že Boleslav hraje míče za obranu a využívá právě těchto hráčů. Chtěli jsme se dostat do represinku, aby soupeř neměl po našich ztrátách čas hrát za nás. Když Boleslavi nevycházela její taktika, změnila hru, hrála více přes Škodu a podobné soubojové typy. I typologií hráčů, které nasadili, jako například právě Škodou nebo Kubistou, měli výškovou převahu u standardních situací. Z toho jsme měli strach, ale kluci si skvěle poradili.

Skórovali jste čtyřikrát i díky tomu, že jste se nebáli střílet z dálky. Například Kovařík se trefil exkluzivně. Těší vás to?

Je to skvělé, ukázali jsme pohotovost. Byli jsme produktivní, dnes nám tam napadalo všechno. Já si každopádně ale musím trošku vychutnat realizační tým. Přesvědčovali mě, ať Kovaříka vystřídám. Odpověděl jsem, že on umí být u klíčových věcí a než jsem to dořekl, přišla šibenice. Kluci pak jen sklopili hlavy. Někdo prostě vždycky musí mít pravdu. (smích)

Čtyři góly obstarali čtyři různí střelci. Je pro vás i tohle důležité?

Rozhodně. Jsem rád pokaždé, když to takhle je. Nemyslím si, že mužstvo, závislé na jednom střelci, je zdravé. Pokud budete mít v Bohemce hráče, který dá dvacet gólů za sezonu, tak vám ho pravděpodobně někdo koupí. Nebo se vám zraní a tým je vyřízený. Vždy je lepší, když se góly rozloží.

Příští kolo jedete do Edenu a teoreticky by vám k zaručené účasti ve skupině o titul mohl stačit bod. Hodláte nějak taktizovat?

Nikdy nehrajeme na bod. To ode mě tým nikdy neuslyší, takhle jsme nepřemýšleli ani před rokem v boji o záchranu. Myslet si, že bod stačí, je špatné uvažování. Z týmu jsem po pohárovém vypadnutí cítil, že je napružený a nejradši by se Slavií hrál znovu, nikdo nebyl zlomený. Přesvědčili jsme se, že v některých aspektech hry se Slavii můžeme vyrovnat. Bylo by fajn, kdyby utkání bylo podobné semifinále poháru. To znamená hodně vzruchu a branek, jen s lepším koncem pro nás.

Dočkali jsme se návratu Jana Morávka na ligové trávníky a po delší odmlce se představil také David Puškáč. Můžete nějak přiblížit, jak je na tom tým zdravotně? Jak je na tom například Aleš Čermák?

Čermus je po lehčím zákroku menisku. Je možné, že na konci sezony ještě nastoupí, dle prognóz by mohl stihnou poslední dva až tři zápasy. Operaci podstoupil i z preventivních důvodů, není totiž vyloučené, že zde bude pokračovat i v příštím ročníku. Už ale chodí bez berlí a zapojuje se do lehčího tréninku, posiluje.