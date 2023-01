Čachotský už uvažoval o konci, ale štace v Motoru ho nakopla: V extraligu už jsem nevěřil

A chtěl byste na jihu Čech zůstat do konce ročníku, nebo pro vrchol sezony preferujete návrat do rodné Jihlavy?

Když bude možnost odehrát v Motoru zbytek sezony, zůstanu, v Budějovicích se mi moc líbí. Ale nezáleží to na mně. Každopádně mě těší, jak se k situaci postavila Jihlava. Že mě uvolnila. Něco jsem v Dukle odpracoval, tak se mi to asi vrací.

Asi jo, není to vůbec jednoduché. Kdo takovou situaci nezažil, nedokáže si ji představit. Každé utkání je venkovní. Pořád jen sedíme v autobuse, nemáme zázemí. Stadion, kde hrajeme zápas, má jiné rozměry než tréninkové kluziště v Jihlavě. Prostě nám chybí domácí prostředí, to samozřejmě poznamená i zájem fanoušků.

Je to špatný... Když se na konci dubna odehrála rozlučková exhibice, tak jsem věřil, že do měsíce se stadion zboří a začne se stavět nový. Ale je to bohužel úplně jinak, nic se neděje.

Skoro vůbec, v nabitém programu máme v lednu jediný volný den. Jsem zvyklý být s rodinou pořád, takže to pro mě je teď trochu změna. Složité to je hlavně pro manželku, má doma tři děti a stará se o dům. Rodina mě ale naprosto podporuje. Chvíli tuhle nezvyklou situaci určitě zvládneme.

Když bude držet zdraví, tak klidně. Tělo mě poslouchá. Už pár roků říkám, že se cítím na 29 let. A zatím se to neposunulo ani na třicítku (usměje se). A samozřejmě musí zůstat taky chuť do hokeje. I do nepříjemných cvičení a tréninků, díky kterým si udržuju fyzičku a kvalitu. Oheň v sobě ale pořád mám.