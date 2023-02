HOKEJ ONLINE: Bitva vrcholí, Sparta trestá Vítkovice! Kladno demoluje Vervu, vede Brno i Pardubice

Hokejisté Karlových Varů vstoupili do západočeského derby proti Plzni lépe, když je v 11. minutě poslal do vedení Gríger. Podruhé překonali domácí Pavláta tři minuty před druhou sirénou po trefě Havlína a Energie tak šla po 40 minutách do kabin s dvoubrankovým náskokem.