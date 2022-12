HOKEJ ONLINE: Jágrovo Kladno znovu slaví! Plzeň otočila bitvu s Kometou. Vítkovice vládnou v Olomouci

Souboj týmů s velmi dobrou aktuální formou Třince s Libercem nabídl první branku v 16. minutě, kdy překonal hostujícího Neužila Daňo a domácí šli do vedení. Tygři se vyrovnání dočkali díky Flynnově zásahu v 35. minutě, radost jim však nevydržela dlouho. Třiačtyřicet sekund před druhou sirénou vrátil Ocelářům náskok další slovenský útočník ve službách Třince Hudáček.

A nadvláda Indiánů pokračovala i v závěrečné části. Mertl na začátku třetí třetiny svou druhou brankou večera poslal domácí poprvé do vedení a když Kodýtek v 53. minutě zvýšil už na 4:2, bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Kodýtek si při závěrečné power play Komety připsal i svou druhou branku a uzavřel skóre na konečných 5:2.

Opatrný zápas mezi Mladou Boleslaví a Kladnem přinesl první trefu až v 21. minutě, kdy poslal Rytíře v přesilové hře do vedení Dotchin. Bruslaři reagovali také v početní výhodě a po Najmanově trefě tak po dvou třetinách svítil na ukazateli skóre stav 1:1.

Souboj sousedů v tabulce osmého Hradce Králové a sedmého Litvínova začal lépe hostujícího Mountfield, který se po přesilovkové Jerglově trefě dostal v 13. minutě do vedení.

Verva si své hvězdné chvíle schovala do rozmezí 90 sekund, když nejdříve v 36. minutě Zdráhal srovnal, aby o chvíli později Hlava poslal Chemiky poprvé do vedení. Litvínov však vedení neudržel, pět minut před koncem poslal zápas do prodloužení hostující Lev. V něm byli úspěšnější hosté, v čase 62:37 rozhodl o bodu navíc pro Hradec Lalancette.