HOKEJ ONLINE: Vary mají play off na dosah. Pardubice musejí čekat. Sparta ovládla sledovaný duel

Přímou bitvu o postup do předkola play off mezi Karlovými Vary a Litvínovem (stav 3:1) nabízí úterní 60. kolo, které uzavře základní část hokejové extraligy. K vidění je i souboj na dálku o poslední místo zajišťující přímo čtvrtfinále mezi Českými Budějovicemi (prohrávají 0:1 v Hradci) a Pardubicemi (vyhrály 3:0 ve Zlíně), ale i zápas na pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou do České republiky. Před zaplněným hledištěm O2 areny ho hrály Kladno a Sparta (1:4). Všechna utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Patrik Prymula (vlevo) ze Sparty a Jaromír Jágr z Kladna.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

