S kluky z ciziny jsem moc nepokecal. Srdcaři jsou pryč, smutnil kapitán Olomouce

Článek
3. zápas předkola: Olomouc - Třinec
Vyřazení po porážkách o jeden gól jistě mrzí. Baráži jste se ale vyhnuli. Takže jaká sezóna z tohoto pohledu podle vás byla?
V kontextu, který jste nastínil, určitě lepší než minulá. Cílem bylo předkolo play off a do toho jsme se dostali. Takže spokojenost. Nemusíme se do konce dubna klepat. Na druhé straně, měli jsme v průběhu sezóny pasáže, které nebyly podle našich představ. Z tohoto pohledu jsme se rozhodně mohli dostat výš. Osobně jsem čekal větší bodový zisk i lepší umístění. Konečná dvanáctá příčka je pro mě málo.
Kde se série s Třincem lámala? Bylo to ve druhém duelu na půdě Ocelářů, když vám sudí nejprve uznali „vítězný“ gól a poté ho odvolali?
V každém utkání byly úseky, kdy se to mohlo překlopit na naši stranu. Potvrdilo se, že zápasy rozhodují speciální formace. Když máte čtyřminutovou přesilovku, musíte ji proměnit, a ne při ní inkasovat. Kdyby ji dostal Třinec, na rozdíl od nás by ji zvládl. Pozitivní je ale to, že jsme se rvali až do konce. Věděli jsme, že s nimi nemůžeme hrát hurá hokej a toho jsme se drželi. Skvěle chytající Matěj Machovský nám dával naději. Bohužel, nepomohli jsme mu. Mrzí to, hlavně kvůli fanouškům. Další kolo by si zasloužili.
Do sezóny jste vstupovali s výrazně obměněným kádrem. Skončili srdcaři jako třeba Jan Knotek, a přišli noví hráči včetně zahraničních. Jak si tým sedal, ať už z pohledu komunikace či herního stylu?
Já angličtině moc nevládnu, takže jsem si s kluky z ciziny nepokecal. V týmu je však spousta hráčů, kteří anglicky mluví, takže tlumočili, co bylo třeba. V tom problém nebyl. Kabina už ale fungovala jinak. Jádro, které ji léta tmelilo, tedy kluci, kteří k tomu, co se tady dělo, měli jiný vztah, brali to osobně, ne tak, že hrají jen extraligu, je pryč. Možná i proto jsme měli hluché pasáže, o nichž jsem hovořil. Na můj vkus prostě občas chyběla bojovnost, obětavost, která nás ze sra*ek vždycky dostala. Všude už ale zahraniční hráči jsou. Mezi českými není už kde brát, nebo jsou nad možnosti našeho klubu. Je proto nutné dívat se i mimo naši republiku a přizpůsobit se tomu musíme i v Olomouci.
Trenér Róbert Petrovický bezprostředně po vyřazení z předkola play off potvrdil, že v klubu končí. Jak jste to v kabině přijali?
Stejně jako vy jsme věděli delší dobu, že odejde. Spekulace kolovaly. Není to poprvé, ani naposledy, co se něco takového stalo. K hokeji to patří.
Co vy a příští sezóna v Olomouci? V dubnu oslavíte čtyřicátiny…
Nechal bych to otevřené. Nějak se to vyvrbí.
Prozradíte alespoň, jestli jste vy nějak rozhodnutý?
Ano. Jsem.