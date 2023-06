KHL se rozroste. A má překvapivý plán

V nadcházejícím ročníku přibude jeden účastník KHL, počet týmů hrajících soutěž, jejíž těžiště je v Rusku, se tak zvedne na 23. Staronovým jménem v sestavě celků bude Lada Toljatti. A do budoucna je ve hře další rozšíření ligy. Mimo jiné i do Čečenska, tedy do převážně muslimského regionu Ruska.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Valerij Kamenskij na archivním snímku z utkání výběru ruského hokeje pod hlavičkou Gazpromu v utkání proti sparťanským legendám.

