Z Olesze je znovu ďábel. I když jen druholigový. Snad mě někdo hned netrefí, směje se

První zápas v extralize odehrál Olesz 26. ledna za Vítkovice na ledě Sparty (porážku 2:4 pomohl mírnit nahrávkou na gól Pavla Selingra). Bylo mu 15 let. O 22 let a skoro dva měsíce později, 17. března 2023 na ledě Pardubic v úvodním kole minulého play off (1:5) nastoupil v dresu Olomouce ke zřejmě poslednímu zápasu mezi hokejovými profíky. Končit ale ještě úplně nechtěl.

„Na život bez každodenního tréninku si člověk rychle zvykne, ale ještě jsem chtěl alespoň pro radost hrát. Sondoval jsem, kde bych v okolí ještě na nějaké úrovni mohl, a v Novém Jičíně jsou kluci, s nimiž jsem hrál ve Vítkovicích. Říkali mi, že je tu výborná parta, něco jak v Olomouci, tak jsem neváhal,“ popisuje Olesz cestu do klubu, kde aktuálně působí exvítkovičtí David Květoň, Martin Dudáš či Petr Kuboš.

„Domluvili jsme se, že se dám trochu dokupy a až bude škaredé počasí a bude se brzo stmívat, tak přijdu,“ žertuje Olesz, který v extralize za Vítkovice, Spartu a Olomouc odehrál 559 utkání s bilancí 106 gólů a 128 přihrávek.

Poprvé v kariéře ale poznal i trochu jinou hokejovou kabinu. „Po prvním tréninku v Novém Jičíně jsem měl neuvěřitelný pocit. Sklouzl jsem se, v kabině jsme si dali pivko na žízeň. Skvělé,“ směje se bronzový medailista z juniorského mistrovství světa (2005 v Česku) a z olympiády v Turíně (2006).

„Ti kluci po celém dni v práci přijdou na trénink a prostě to odjezdí tak, jak mají. To mě udivuje. Hrají hokej, protože chtějí. Nehledají výmluvy, jak jsem to viděl u některých mladých kluků v extralize, kterým se pořád něco nelíbí,“ nechává Olesz nahlédnout do amatérské hokejové šatny, v níž v minulosti sedávali například Petr Nedvěd (1997/1998) či rodák z Nového Jičína Rostislav Klesla (2004/2005).

Olesz je třetím hráčem, jenž hrál v NHL a poté i za Nový Jičín. „Na Petra Nedvěda jsem se byl podívat, když hrál Nový Jičín v Porubě. Mám i jeho podpis,“ pochlubil se Olesz, jehož příchod klub avizoval jako návrat ďábla k Ďáblům.

Pekelníka má klub z Nového Jičína ve znaku po vzoru New Jersey Devils, kde Olesz po 365 zápasech v NHL svou zámořskou misi v sezoně 2013/2014 ukončil. „Pobavilo mě to. Všichni, kdo se v hokeji trochu pohybují, vědí, jak se Novému Jičínu říká. Jsem první, kdo hrál v obou New Jersey,“ připomíná Olesz, jenž nejlepší období v NHL zažil ve svém prvním klubu na Floridě (2005 až 2011). Poté se sedmička draftu 2004 přestěhovala do Chicaga (2011/2012) a následně k Devils, kde rodák z Bílovce odehrál pouze deset utkání.

„Mohlo by se zdát, že v New Jersey to nebylo povedené, ale já to tak nevnímám. Hlavním důvodem, proč jsem tam šel, byl Jaromír Jágr, se kterým jsem si chtěl zahrát v jednom týmu. To se mi povedlo, byl jsem spokojený, přestože to bylo tak krátké,“ vzpomíná autor 134 bodů (57+77) v NHL.

„O působení u Devils teď vyprávím tak, že Jarda nedával góly a mě kvůli tomu poslali pryč,“ směje se Olesz. „Dneska už to neřeším. Zahrál jsem si s legendou legend, s Patrikem Eliášem, Markem Židlickým. Kdo to může říct,“ připomíná zvučná jména z historie New Jersey.

Foto: HK Nový Jičín, Facebook Olesz v Novém Jičíně

Další ďábelskou hokejovou kapitolu začne brzy psát v Novém Jičíně. K prvnímu utkání ve 2. lize by měl dvojnásobný extraligový medailista s Vítkovicemi nastoupit v sobotu 11. listopadu doma proti Hodonínu. „Možná stihnu už utkání v Opavě. Ještě nevím. Zatím jsem mockrát na ledě nebyl a potřebuju se do toho trochu dostat,“ nechce Olesz hazardovat se svým jménem a zklamat fanoušky, kteří se přijdou na zimák podívat speciálně na něj.

„Dal jsem si delší pauzu, pojďme krůček po krůčku. Je to druhá liga, ale pořád je to hokej a soutěž, ve které hrají kvalitní hokejisté. A já nikdy nebyl nějaký playmaker, to si nebudeme nalhávat. Je to o bruslení a ti mladí kluci strašně lítají. I když se budu držet toho, co mi řekl David Květoň, pojďme to hrát, ať nemáme sto dvacet kilo, ale jenom sto deset, nebude to snadné,“ přiznává Olesz.

A přiznává, že může přijít i situace, kdy si řekne, že hokeje už bylo dost. „Na něčem jsme se dohodli a nebudu na to kašlat. Ale nejsem v top formě a mám i jiné aktivity, rodinu, které se nyní chci více věnovat. A když to prostě nepůjde, tak skončím. Nejdu do Nového Jičína jako někdo, z koho by si měli ostatní sednout na zadek,“ zdůrazňuje Olesz. „I když nějaký respekt doufám mít budu, snad mě někdo hned v prvním zápase netrefí,“ přidává s úsměvem.