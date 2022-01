Pořadatelé Australian Open se omluvili za rozruch způsobený Djokovičovou kauzou

Djokovič požádal před cestou do Austrálie u výjimku z povinné vakcinace a na základě posudku komisí státu Victoria a Australského tenisového svazu ji obdržel. Po příletu mu vízum odebraly úřady na letišti a srbská hvězda musela do detenčního hotelu. Soud tenistovi vízum kvůli procesnímu pochybení úředníků vrátil, ale minulý pátek mu ho opět zrušil ministr pro imigraci Alex Hawke. Když následně Djokovič neuspěl u soudu s odvoláním, místo útoku na rekordní 21. grandslamový titul odcestoval v neděli domů do Srbska.