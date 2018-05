Neuer se vrátí do branky v sobotní přípravě proti Rakousku

Brankář Manuel Neuer nastoupí za německou reprezentaci v sobotní přípravě s Rakouskem. Pro dvaatřicetiletého fotbalistu to bude první soutěžní zápas po devítiměsíčním zranění, který má ukázat, zda je připravený na světový šampionát.

Neuer si loni obnovil únavovou zlomeninu zánártní kosti a v září musel podstoupit operaci. Kapitán Bayernu Mnichov začal koncem března individuálně trénovat a v květnu se zapojil do přípravy s týmem. Mistr světa z roku 2014 už za národní tým odchytal půlhodinu v pondělním tréninkovém duelu s reprezentační dvacítkou a stejnou porci minut dostane i ve středečním utkání obou soupeřů.

"Plán je takový, že bude hrát v sobotu. Nic tomu nestojí v cestě a potřebuje takové zápasy, ve kterých bude ve větší permanenci. Musí být stoprocentně fit," řekl trenér německých brankářů Andreas Köpke na soustředění v italském Appianu.

Navzdory dlouhodobým potížím se Neuer dostal do předběžného výběru Německa na turnaj. Spolu s ním trenér Joachim Löw povolal Marca-Andrého ter Stegena z Barcelony, Bernda Lena z Leverkusenu a Kevina Trappa z Paris St. Germain. Do Ruska odcestují tři gólmani, konečnou nominaci musí Löw oznámit do 4. června.

Köpke naznačil, že pokud Neuer bude zcela v pořádku, na šampionát pojede jako jednička. "Marc (Ter Stegen) loni vyhrál Pohár FIFA, má za sebou skvělou sezonu v Barceloně a pochopitelně by rád hrál i na mistrovství světa. Ale pokud jde o Manuela, je to výjimečná situace, kterou by Marc dobře zvládl," uvedl bývalý reprezentační gólman.

Němci se na MS ve skupině F utkají s Mexikem, Švédskem a Koreou, generálku absolvují 8. června v Leverkusenu proti Saúdské Arábii.