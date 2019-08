Vrba: Jestli se cítím ohrožený? Dobrá otázka, neznám odpověď, řekl plzeňský kouč

Nová, omlazená Plzeň, sice do sezony vkročila úspěšně, od výprasku 0:4 na Olympiakosu v předkole Ligy mistrů postupně zabředla do mizérie. Ve čtvrtek i přes herní vzedmutí se v odvetě s Antverpami vypadla z bojů o Evropskou ligu, nedělní remízou 1:1 v Teplicích, kde po přestávce odpadla, potřetí za sebou klopýtla ve fotbalové lize. „Jestli je to krize? Já tomu říkám fotbal," prohlásil po utkání trenér Pavel Vrba.

Viktoria sice vedla parádní ránou Kalvacha, ve druhém poločase se ale dostala pod značný tlak, kterému dlouho se štěstím odolávala. V závěru však kapitulovala, když se volejem prosadil Jakub Hora. Může být po dalším neúspěšném výsledku ohrožena Vrbova pozice? „Dobrá otázka, neznám odpověď," uvedl stroze plzeňský kouč.

Jeho mužstvo se poprvé muselo obejít bez dlouholeté opory Patrika Hrošovského, který po vyřazení s Antverpami odletěl do belgického Genku, kam už dříve přestoupil. Jeho pozici obsadil mladý Janošek. V první půli byl ve hře, po přestávce se vytratil.

„Pokud odejde hráč, který je pro nás několik let klíčový, je to složité. Právě Páťa by to možná v takových zápasech uklidnil, v předfinální fázi by dal lepší míče. Jeho odchod musí být znát," uvedl Vrba, který musel skousnout, že soupeř byl celkově nebezpečnější.

„Musím Teplice pochválit, dostávaly se do zajímavých situací. Především Kuba Hora zahrál výborně. Bylo to bojovné utkání, v závěru se potvrdilo, že Teplice měly víc sil než my," pravil Vrba. Plzeň tak po šesti kolech ztrácí na vedoucí Slavii už pět bodů.

Sehrála roli únava?

To Severočeši pochopitelně bod s favoritem berou, byť se ještě v posledních minutách snažili přidat druhý gól. „Šance ale měla v závěru i Plzeň. Těší mě, že jsme druhou půli byli dominantní. Vytvářeli jsme si měli šance po centrech i ze standardek. Zaslouženě jsme vyrovnali. Jsem rád za bod i za hru, jakou jsme se druhou půli prezentovali," radoval se teplický trenér Stanislav Hejkal, který předpokládal, že se na soupeři projeví únava ze čtvrtečního pohárového prodloužení.

„Faktor, že hráli ve čtvrtek večer prodloužení, které pro ně nemělo šťastný konec, se mohlo projevit. Ale to je problém Plzně," dodal Hejkal. Teplice zůstaly předposlední, k dobru ovšem mají odložený duel s Mladou Boleslaví.