Petráň dal za Karvinou už tři góly a snaží se nahradit kanonýra

Fotbalový útočník Michal Petráň se po letním příchodu z druholigových Pardubic do MFK Karviná možná až nečekaně rychle zabydlel na prvoligové scéně. A to v době, kdy se karvinský tým snaží nahradit nejlepšího střelce mužstva Tomáše Wágnera i dalšího produktivního hráče Lukáše Budínského. Petráň vstřelil už tři góly, což je lepší bilance, než jakou mají i někteří renomovaní ligoví útočníci. „Snažím se mužstvu pomoci," říká sedmadvacetiletý forvard po osmi kolech Fortuna ligy.

Při bezbrankové remíze v Teplicích jste sice neskóroval, ale obětavým výkonem jste přispěl k zisku bodu. Jak se za utkáním na severu Čech ohlížíte?

V bojovném utkání bez vyložených šancí jsme potvrdili výhru ze Zlína. Navázali jsme na ni nerozhodným výsledkem, který samozřejmě bereme. Proto jsme jeli přes celou republiku. Věřili jsme, že neuděláme chyby. Nějaké menší tam asi byly, hlavně při závarech před naší brankou, ale udrželi jsme čisté konto. Takže v tomto směru spokojenost.

Karvinský trenér František Straka působil před patnácti lety právě v Teplicích.

Pan Straka je motivátor. Nahecoval nás a připravil na to, abychom zápas zvládli. Remízou jsme cíl splnili.

Jak přijímáte případné srovnání se svým předchůdcem v karvinském útoku Tomášem Wágnerem?

Vnímám to, že bych ho měl nějakým způsobem nahradit. Ale Tomáš dal za Karvinou spoustu gólů a byl tahounem v ofenzivě a při zakončení. Pokouším se na něj navázat, abych se taky prosazoval. Zatím jsem dal tři branky. Mohlo jich být i více, ale i méně. Jsem však spokojený i se třemi, musím být skromný a pokorný.

Stačíte při náročném programu v Karviné sledovat i bývalé spoluhráče z Pardubic? Co říkáte na fakt, že vedou druhou ligu?

Samozřejmě jsem rád, že se jim daří. Byl jsem se i v pátek podívat ve Vítkovicích, kde Pardubice vyhrály 3:1. Klukům první místo moc přeji. Hrají výborný fotbal a vycházím jim to i podle výsledků, což je super. Trenér Jiří Krejčí umí s hráči pracovat od mládeže. Škoda, že se v Pardubicích nestaví stadion. Kdyby tomu tak bylo, mohly by cíle směřovat k boji o postup do první ligy.