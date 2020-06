Nejhorší útok nepřekvapil. Málo se cpeme před branku, zlobil se opavský kouč Kováč

„No, že by to byl úplně plusový bod bych neřekl. Ale neutekli nám, to je pozitivní. Výsledek v Olomouci nám nahrál a furt jsme ve hře. Jasně, chtěli jsme vyhrát, ale ten bod musíme vzít a v dalších zápasech se o to porvat více," řekl v Opavě nejnebezpečnější hráč Příbrami záložník Filip Zorvan.

Právě on dvakrát vyzkoušel, zda opavský gólman Vilém Fendrich v brance nepodřimuje. Obě jeho pumelice z dálky ale domácí hrdina posledních zápasů vytlačit nad břevno. „První zákrok byl těžší, netrefil to úplně špatně. Obě střely jsem ale dobře viděl, takže tam nebyl takový problém. Představoval jsem si ale, že proti němu budeme vystupovat rychleji. Naštěstí jsem měl dobrý výhled a netrefil to tak geniálně, že by to bylo nechytatelné," popisoval Fendrich.

Zleva Filip Souček z Opavy a Dušan Pinc z Příbrami.

Jaroslav Ožana, ČTK

Opava dala v této sezoně pouhých sedmnáct gólů. V devatenácti zápasech, včetně posledních dvou, se netrefila vůbec. Střeleckou fazónu nemá ani Příbram, která nedala počtvrté venku gól. „My jsme chtěli samozřejmě gól dát, ale museli jsme se především udržet ve hře, protože kdybychom dneska prohráli, tak je pravděpodobně konec naději," vypíchl prioritní cíl trenér Příbrami Pavel Horváth.

Domácí kouč Radoslav Kováč přiznal, že bod je před posledními dvěma koly málo. K vítězství nepomohl ani uzdravený Dedič, který do zápasu naskočil na posledních třináct minuta poprvé od února. „Málo se cpeme před branku. Místo centru balon podsekneme, soupeře obehráváme a nic z toho není. Přitom jsme se tomu teď věnovali, ale v zápase jsem z toho nic neviděl," zlobil se Kováč.

„Remíza je stoprocentně ztráta. První poločas jsme hráli hrozně nervózně a zbytečně jen nakopávali balony. To tady hrát nechceme a je vidět, že nám bude trvat déle, než najdeme odvahu dát si to na zem a hrát," povzdychl si Kováč.