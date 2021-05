Svědík o úspěchu Slovácka: Tým měl po covidu velkou vůli, hráči chtěli přepsat historii

Do kroniky slováckého fotbalu se zapsal ozdobným písmem. Po osmnácti letech vrátil kouč Martin Svědík do Uherského Hradiště evropské poháry a ve městě i celém regionu vyvolal euforii. Klub přitom s jistotou skončí čtvrtý, což je jeho vůbec nejlepší umístění v historii první ligy.

Dochází vám s realizačním týmem a ostatními v klubu, co se Slovácku letos povedlo?

Nevím, jestli nám to úplně dochází, to hlavní uvědomění přijde asi až s odstupem času. Je to vlastně přepsání historie. Trvalo to dlouho a hodně dlouho může trvat, než tento úspěch zase někdo překoná.

Kdyby vám loni v létě někdo tvrdil, že proklouznete do první čtyřky, věřil byste mu?

Ono to na podzim ani tak nevypadalo, měli jsme pár výkyvů, jenže pak chytili šňůru a rostlo sebevědomí. Měli jsme štěstí, že v mužstvu byla velká vůle. Zkraje března jsme prodělali covid a viděl jsem pak na týmu, že šel výkonnostně dolů. Prvotní zápasy po nemoci jsme zvládli, domácí s Baníkem nebo Libercem jsme urvali na sílu. Kádr je ale kvalitou užší a vzhledem k nabitému programu se to u některých kluků ve čtvrtém pátém utkání projevilo. Docházely síly. Z minulých tří utkání jsme získali sedm bodů, pořád ale tým není na takové vlně jako třeba v lednu nebo únoru. Jenže chtěl něco dokázat, přepsat historii, čehož si moc cením. My věříme v sami sebe, svoji práci a byli jsme za ni odměněni.

Radost hráčů Slovácka v utkání 31. kola Fortuna ligy.

Vladimír Pryček, ČTK

V ofenzivě jste byli velmi produktivní, což vás jistě hřeje u srdce...

Ve vstřelených gólech jsme vyrostli. V loňské sezoně jsme sice zaznamenali už progres, ale v tomto směru jsme furt zaostávali. Zlepšili jsme organizaci v útočné fázi. Měli jsme dost střelců...

Které faktory měly pozitivní vliv na vaši výbornou sezonu?

Pracovitost, týmovost, skvělá parta. Soudržnost, což je faktor, který je předpokladem k úspěchu, kór u těchto provinčních mužstev. Fotbalové věci musíme leckdy nahrazovat něčím jiným. Důležitá byla připravenost, ať už po taktické nebo fyziologické stránce. Mužstvo dokázalo vydržet hrát v nějakém tempu, mohli jsme hrát svůj styl. Soupeřům to bylo určitě nepříjemné a z toho jsme těžili. V čem jsme udělali pokrok, je mentální stránka. V hlavě jsme zvládli závěr soutěže líp než loni, kdy nám unikla první šestka.

V Českých Budějovicích jste definitivně stvrdili čtvrté místo, slavil jste při zpáteční cestě?

V autobuse jsem si s klukama něco dal, v úterý jsme měli slavnostní oběd s majitelem, pozval nás i s týmem žen, které uhrály Ligu mistryň. Chceme teď potvrdit skvělou sezonu v derby se Zlínem, které je prestižní. A pak by to ještě chtělo oslavit, protože úspěch je vážně obrovský. Není to jenom o hráčích a realizačním týmu, ale o práci všech lidí v klubu. Zaslouží si to.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a Eduardo Santos z Karviné.

Vladimír Pryček, ČTK

Zápasy se dlouho hrály bez diváků. Přesto vnímali jste, že město fotbalem žije?

Tím, že se hrálo bez lidí, tak právě moc nevíte... Podporu ale cítíte. Fanoušci vás přijedou podpořit, i když nemůžou na tribuny. Stojí za branami a slyšíte, jak povzbuzují. Vrátili jsme se například domů po vítězném zápase v Ostravě, příznivci na nás čekali a vítali nás.

Kdo z hráčů zaznamenal v letošní sezoně největší progres?

Nerad jmenuji jednotlivce. Sadílek šel strašně nahoru čísly, měl hodně asistencí, dal pět gólů. Tohle čekáte od špičkového osmičkového, desítkového záložníka. Potřebuje důvěru. Když se v některých momentech zklidní, může být ještě lepší. Dělal taky chyby v obranné fázi, ale odvedl na trávníku obrovské penzum práce. Pochvalu zaslouží Havlík, Kalabiška na levém beku, stejně jako loni stopeři Hofmann s Kadlecem, křídelní hráči Petržela, Navrátil i Jurečka. Srdcař Daníček, u něhož víte, že na hřišti nechá vše. Kliment moc pomohl deseti góly. Měl jsem radost, kolik toho letos odehrál Kohút. Mohl dát víc branek než dvě. Jeho výkonnost jde nahoru. Potěšili mě ale i další, nerad bych na někoho zapomněl.

Co všechno představují pro tým zkušení matadoři Michal Kadlec s Milanem Petrželou?

Tihle dva necítí žádnou nervozitu, těžkých zápasů odehráli spoustu. Jsou pro nás důležití nejen na hřišti, ale i v kabině. Káca si spíš říká co a jak z hlediska fotbalových věcí, Milan se zase stará o náladu v kabině, nezkazí žádnou srandu. Je vidět, že jsou osobnosti a kluci je respektují. Tohle všechno zapadá do koloritu týmu a suprové party, která se zde sešla.

Stoper Michal Kadlec ze Slovácka.

Vlastimil Vacek, Právo

Smiřujete se s odchody šutéra Jana Klimenta a stopera Stanislava Hofmanna, jenž by rád okusil zahraničí?

Věřím, že se ještě může podařit Honzu udržet. Bude záležet na jeho rozhodnutí, je čistě na něm, jakým směrem se chce vydat. Standa je ve Slovácku řadu let, chce změnit prostředí a zkusit si něco jiného. Chápu ho. Škoda, že jsou zrovna před námi poháry, o které se taky velkou měrou zasloužil a nezahraje si je tady s touhle partou.

Žhavým zbožím na trhu budou Sadílek s Havlíkem. Nebojíte se, že je ztratíte?

Zájem o ně bude, což je v pořádku. Je třeba si taky uvědomit, že regionální klub jako je Slovácko, i z takových důvodů fotbal dělá. Přijde dobrá nabídka a prodáte je. Musíte s tím počítat, a kdyžtak se pokusit přivést adekvátní náhradu. Chceme ale, aby odchodů bylo co nejmíň. Říkali jsme si už teď, že bychom kádr potřebovali doplnit o dva až tři kvalitní hráče.

Záložník Lukáš Sadílek ze Slovácka sleduje Michala Papadopulose z Karviné.

Vladimír Pryček, ČTK

Šušká se o návratu odchovance Trávníka, který ve Spartě paběrkuje. Jste v jeho příchodu optimista?

Tohle nemůžu komentovat a je i předčasné jeho jméno skloňovat, protože věci jsou složitější. Něco jiného je totiž náš zájem, myšlenky samotného Michala a Sparty, co s ním chce udělat. Ale znám ho z jednadvacítky, je výborný fotbalista. Potřebuje někde dostat šanci, aby pravidelně hrál a zase dokázal svoje kvality. Potvrdili jsme, že restarty nám tady docela slušně jdou.