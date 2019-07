Před kvalifikačním pokusem číslo sedm varoval Pudil spoluhráče, jak ošidná bývají první pohárová kola

Šest předchozích pokusů zopakovat si sezonu 2007/08 a dostat se z kvalifikace znovu na scénu Evropské ligy fotbalistům Mladé Boleslavi nevyšlo, o to víc apeluje trenér Jozef Weber na své svěřence, aby brali smrtelně vážně konfrontaci s kazašským Ordabasy Šymkent. „Na úrodnou půdu to nejspíš v Čechách nepadne, ale je to velice kvalitní soupeř,“ nechal se slyšet kouč Středočechů před čtvrtečním prvním zápasem 2. kvalifikačního předkola Evropské ligy, který hraje jeho tým doma od 19 hodin.

„Letěl jsem se na něj do Kazachstánu podívat, několik zápasů jsem viděl v televizi. A zpovídal jsem i mladého Pavla Černého, který za Ordabasy hrál. Shodli jsme se, že mužstvo je teď podstatně silnější. Je v něm několik reprezentantů Kazachstánu, velice dobrý Argentinec Fortanello, nebezpečný brazilský útočník Joao Paulo a také bosenský legionář Mehanovič, který v minulosti hrál tady v Mladé Boleslavi i třeba ve Zlíně," varoval Weber své svěřence, aby je nenapadlo čtvrtý celek kazašské ligy podcenit.

Samo sebou, že Matějovskému nebo třeba Pudilovi to opakovat nemusel.

Trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Roman Vondrouš, ČTK

„Vím dobře, jak jsou ošidná první kvalifikační kola. Soupeř nemá jméno, není slavný, o to větší pozor si je třeba dát, jestliže chceme postoupit," souhlasil s trenérem Daniel Pudil, který se po jedenácti letech v zahraničí vrátil do českého fotbalu a Mladá Boleslav na něho bude samozřejmě v bojích o Evropskou ligu hodně spoléhat.

„Není to jen o mně a Markovi, makat a plnit do puntíku taktiku musíme všichni. Tak, jako to dělala Mladá Boleslav na jaře, kdy si všichni navzájem pomáhali a jeden hráč byl ochoten zaskakovat za druhého," připomínal po poslední ligové lekci na Bohemians spoluhráčům, aby si sáhli do svědomí a vrátili se k tomu, co je na jaře šlechtilo a ctilo.

„Jedině tak pojedeme k odvetě s nadějí na postup. A vy si pak třeba řeknete o přestup do zahraničí," vykládal jim Pudil, který má za sebou angažmá v Genku, Ceseně, ale i anglickém Warfordu nebo Sheffieldu.

Daniel Pudil na tréninku s Mladou Boleslaví.

fkmb.cz

„Účast v pohárové Evropě jsme si na jaře vybojovali, takže berte kvalifikaci jako odměnu. A také možnost se zviditelnit, protože veřejnost interesuje dosud jen Slavia, Plzeň či Sparta," připojil trenér a potvrdil, že v sestavě dojde v porovnání s posledním ligovým zápasem proti Klokanům hned k několika změnám.

„Ale kolik jich bude a na jakých místech v sestavě, to samozřejmě neprozradím," nemínil Weber ani naznačit, k jakým rošádám dojde. „Ale uděláme vše proto, abychom byli úspěšní. Nesmíme ovšem protivníka podcenit ani z jednoho procenta."