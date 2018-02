Že je Partizan venku slabší? Zapomeňte! Teď jde o všechno, bude to jiné, tvrdí Vrba

Před pěti lety vyřadila Neapol, rok na to Šachtar Doněck. Neuspěla jen se Schalke. Fotbalová Plzeň klepe počtvrté na bránu osmifinále Evropské ligy. Po remíze 1:1 z Bělehradu drží postupové trumfy. Oslaví Doosan Aréna po čtvrteční odvetě úvodního vyřazovacího kola se srbským mistrem osmifinálový hattrick?

„Třetí osmifinále by byla paráda. Máme to dobře rozehrané, pomohla nám vstřelená branka. Ale jestli jsme favoritem, tvrdit nemůžeme, pořád je to otevřené. Ale věřím, že nám fanoušci pomůžou a odvetu zvládneme," uvedl obránce Radim Řezník, který byl u obou předchozích postupů Viktorie mezi nejlepších 16 týmů této soutěže.

Plzeň v tomto ročníku Evropské ligy vyhrála všechny čtyři domácí zápasy (tři ve skupině plus play off proti Larnace) s celkovým skóre 12:3. Mementem je však vysoká porážka v odvetě 3. předkola Ligy mistrů s rumunským FCSB (1:4). Tehdy stáli viktoriáni ve stejné pozici, také z Bukurešti si přivezli nadějnou remízu (2:2).

„Musí to být pro nás poučení," prohlásil trenér Pavel Vrba. „Teď je to podobné. Víme, že pokud neinkasujeme, jdeme dál. Jenže hrát na nula nula je těžké. Věřím, že nějaký gól dáme," podotkl Řezník, autor vyrovnávací trefy z Bělehradu.

Na podzim platilo, že Partizan byl mnohem nebezpečnější na své stadiónu. Jakmile vyjel ven, nebylo to takové. Vrba však ve čtvrtek očekává jiný scénář. „Ano, ve skupině byli výrazně aktivnější doma. Jenže teď jde o všechno, proto to bude jiné," má jasno Vrba. K dispozici už bude mít obránce Davida Limberského, který kvůli viróze zmeškal nedělní ligový duel v Olomouci (0:0).