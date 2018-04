Kanonýrům se ulevilo, naděje na Ligu mistrů žije. Wenger nechce Španěly

„Naše výkonnost neodpovídala významu a fázi soutěži, v níž se zápas odehrál," citoval server uefa.com Laurenta Koscielného, kapitána Arsenalu. Londýnští totiž až po hodině hry vyslali první střelu na branku soupeře, navíc pasáž patnáct minut před přestávkou a deset minut po obrátce byla v jejich podání skutečně velice špatná.

„Postrádali jsme pohyb, nenabízeli jsme se, nevyhrávali souboji, zatímco domácí byli skutečně velice dobří a jakmile jsme jim poskytli šanci, nemilosrdně ji využili," věděl Koscielny. „Náš výkon nebyl dlouhé minuty ideální, dostali jsme se pod velký tlak. A přesvědčili jsme se, jak těžké může být uspět na evropské scéně i přes náskok z domácího duelu," přitakal Danny Welbeck, útočník Arsenalu, jehož trefa zajistila londýnskému týmu klid.

Moskevský tým totiž jakoby při ztrátě dvoubrankového vedení ztratil víru, že může mátožné Kanonýry složit na lopatky. „Možná jsme byli trochu překvapeni intenzitou, s jakou domácí do zápasu vstoupili. Rozdíl mezi oběma týmy v první půli byl skutečný velký, měli jsme vážně problémy. Udělali jsme ale určité změny v organizaci a systému, přešli v defenzivním postavení na pět obránců, načež domácí už se tolik nedostávali do pokutového území," přemítal Wenger a brblal nad způsobem, jímž Arsenal inkasoval druhý gól. „Nechat po střele z dálky dorážet protihráče v malém vápně, to by se stávat nemělo," zlobil se při vzpomínce na trefu Nababkina.

Arsenal nebyl daleko, aby napodobil Barcelonu v Lize mistrů, která v domácím utkání rovněž slavila výhru 4:1, ale následně soutěž opustila po tříbrankové prohře v Římě. „Jenže i přestože domácí vedli o dvě branky, my jsme zareagovali velice dobře. Šlo o skvělou odpověď od mých hráčů. Gól Welbecka představoval pro CSKA ránu, z níž se nezotavili," liboval si Wenger.

Zachrání Ligu mistrů?

Arsenal postoupil do některého ze semifinále v evropských soutěžích poprvé od sezóny 2008/09, kdy byl mezi čtyřmi nejlepšími v Lize mistrů. „Myslím, že semifinálových účastí není nikdy dost. Ideálem je být mezi čtyřmi nejlepšími každý rok," prohlásil Wenger.

Jeho tým je pátým anglickým klubem, který bude hrát semifinále Evropské ligy po Fulhamu (2009-10), Liverpoolu (2009-10 a 2015-16), Chelsea (2012-13) a Manchesteru United (2016-17). Ovšem jen Chelsea a Manchester United dokázali pozdvihnout nad hlavu vítěznou trofej. Stejný plán má i Arsenal. Pouze triumf v Evropské lize je pro Kanonýry jedinou šancí, jak se mezi klubovou elitu starého kontinentu dostat, neboť v Premier League je ztráta Arsenalu na pozice garantující Champions League nedostižná.

„Nevnímám situaci, že jsme pod tlakem. Ale všichni bereme Evropskou ligu jako poslední šanci se kvalifikovat do Ligy mistrů, tudíž náš cíl je jasný," neskrýval vítězné plány Koscielny.

Wenger naopak netajil, že by se v semifinále rád vyhnul konfrontaci se španělským soupeřem: „Atlético je papírově nejsilnějším možným protivníkem. Tudíž by bylo fajn, dostat někoho jiného. Ale v téhle fázi je prostě potřeba se soustředit na vlastní výkon bez ohledu na jméno soupeře."