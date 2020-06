Rozhodčí se nám vysmíval do ksichtu, zuří český brankář. Gól, který sudí neviděl, platil

Byl vzteky bez sebe, zuřil, cloumaly jím emoce. Takovou bezmoc nejspíš český fotbalový brankář Vojtěch Vorel nikdy necítil. V brance Senice nemohl překousnout, že sudí uznal ve skupině o udržení ve slovenské nejvyšší soutěži gól Nitry. Tedy gól. Míč po střele Samuela Šefčíka tančil po brankové čáře, gólman Sparty, který na Slovensku hostuje, je přesvědčený o tom, že za čárou nebyl. „Rozhodčí se vám vysmívá do ksichtu, je to smutný," zuřil Vorel. Verdikt sudího nezvrátil a Senica nakonec prohrála 0:2.

V české pohádce se objevila jitrnice, jakou svět neviděl. Na Slovensku teď pro změnu padl gól, který nikdo neviděl. A dostal ho český brankář Vorel, jehož Senica nakonec v Nitře prohrála bitvu o důležité záchranářské body. Skoro po hodině hry vypálil domácí Šefčík. Míč zazvonil dvakrát na brankovou konstrukci, dopadl do oblasti brankové čáry a pak ho lapil brankář. Jenže rozhodčí uznal gól, což českého brankáře rozzuřilo. „Rozhodčí mi řekl, že to neviděl. Ale když přece někdo něco neviděl, tak to nemůže uznat," čertil se Vorel.

Poté, co sudí gól uznal, protestoval proti verdiktu, dokonce klečel před asistentem. Všechno bylo marné. Gól platil a český brankář viděl žlutou kartu za nesportovní chování. „Jestli se s tím nebude něco dělat, tak to bude pokračovat dál," zlobil se Vorel. „Nevím, jestli tady byl na rozhodčí tlak, nebo co. Je to ostuda a my jsme strašně zklamaní," dodal.

Po utkání se na sudího hrnula kritika z tábora poražených. „Bylo to půl metru před čárou, to jsou fyzikální zákony," křičel další zástupce Senice, když rozhodčí odcházel do kabiny. „Jak jsi to mohl vidět? A ještě mu dáš žlutou kartu?" divil se další. Ve změti ostrých výroků se na Slovensku snažili peprné výrazy takzvaně vypípat. V nadsázce lze říct, že v reportáži to tak v některých chvílích píská vícekrát, než zadul samotný rozhodčí do píšťalky během zmíněného vyhroceného duelu.

Nitra je ve skupině o udržení předposlední s 22 body, Senica je třetí a má o tři body víc.