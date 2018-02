Místo žluté červená a gól neplatí! Ve šlágru úřadoval videorozhodčí

Poprvé byl systém VAR (Video Asisstant Referee) v akci po třinácti minutách, kdy byl hostující Przemyslaw Frankowski brutálně faulován domácím Domagojem Antoličem.

„Rozhodčí dal hráči nejprve jen žlutou kartu. Ale pak dostal pokyn do sluchátka od videorozhodčího, že to bylo na červenou a ať se na to jde podívat. Když to viděl, opravil se a dal mu červenou kartu," popisuje situaci záložník Martin Pospíšil, který do Bialystoku zamířil v létě z Jablonce.

Kotníky měl hráč do pravého úhlu

„Ale tady to bylo evidentní, to byl faul na kriminál! Bylo to vidět hned na hřišti. Všichni jsme se taky divili, že ho nevyloučil okamžitě. Možná to ze svého úhlu špatně viděl, ale byla opravdu jasná, za to dostane tak dalších pět zápasů stop... Vypadalo to jako faul, po kterém jsou kotníky do pravého úhlu...," ještě den po utkání Pospíšila ze zákroku mrazí. „Naštěstí je v pořádku," oddychuje si.

A za další tři minuty se čekalo na pomoc opakovaných záběrů znovu! Právě Frankowski vstřelil gól, ale sudí ho po konzultaci s VAR odvolal.

„Ukázalo se, že jsme ho dali z ofsajdu, takže do dvacáté minuty byl zápas dvakrát zhruba na dvě minuty přerušený. Ale podle mě tohle fotbalu jenom pomůže. Když gól padne z ofsajdu, tak platit nemá. Když má být udělená červená karta, tak je jedině dobře, že se to na videu ukáže," říká trojnásobný reprezentant.

Nebrzdilo to ovšem tempo zápasu? „Mně to nevadilo, ale bylo minus sedmnáct stupňů, takže když jste se zahřáli a pak při čekání na video vymrzli, bylo to trochu nepříjemný. Museli jste se furt hýbat. Ale jinak si nemyslím, že by to bylo něco tak hrozného a kouskovalo se to příliš. Když to pomůže důležitému momentu, minuta se podle mě dá v pohodě přečkat," soudí olomoucký odchovanec.

Video využívají v každém zápase

V neděli sledoval utkání Slavie s Bohemians 1905, kde rovněž arbitři odvolali gól Milanu Škodovi kvůli postavení mimo hru. „Zaregistroval jsem, že si pak někdo stěžoval, ale myslím, že je to super. Tady se to děje snad v každým zápase. Asi jsem ještě nezažil ani jeden, aby sudí videorozhodčího nepoužil. Ale je pravda, že takhle dvakrát na začátku zápasu krátce po sobě to bylo něco výjimečnýho," přiznává tahoun Bialystoku.

V zimní pauze rovněž zažil s parťáky o videu školení. „Vysvětlovali nám, že sudí se kolikrát na video ani dívat nemusí. Videorozhodčí s hlavním komunikuje přes sluchátko a může mu sdělit, že je to evidentní a hra se pak ani nepřerušuje. Ale když si třeba není jistý, rozhodčímu řekne, ať se jde podívat a v tem moment se hra přeruší," objasňuje.

Podle něj v Polsku v tomto ohledu českou ligu o hodně předčili. „Ve videu je polská liga napřed, v tom nás hodně předběhli. Mají to už fakt zaběhlý a přijde jim to normální, kdežto u nás je to novinka, která se stále zkouší na jednom dvou zápasech za kolo," připomíná 26letý hráč, že systém VAR je v sousední lize k dispozici na každém utkání.

Na hřišti potkal i s dalším Čechem Adamem Hlouškem. Ten začal na lavičce, do utkání nastoupil až v 66. minutě. „Pozdravili jsme se v poločase i po zápase. Byl nějaký pokopaný, takže nehrál od začátku. Samozřejmě mu moc do řeči nebylo," prozrazuje na krajana. To jemu je momentálně hej. V posledních čtyřech utkáních vstřelil tři branky a s parťáky momentálně vede po skalpu Legie polskou ligu o tři body.

„Lepšíme se zápas od zápasu. Každý vidí, že po zimní pauze jsme na tom hodně dobře a vidíme to i my, že kvalitu máme. Bude teď záležet jen na nás. Když to udržíme, máme velkou šanci," uzavírá bývalý hráč Olomouce, Plzně a Jablonce.