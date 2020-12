FOTBAL ONLINE: Benzema přibližuje Real k postupu. I Inter hraje o všechno. Neymar řádil v Paříži

Real vyzve vedoucí tým skupiny B Mönchengladbach a zajistí si postup výhrou, případně i remízou, pokud druhý Šachtar podlehne Interu. Borussii stačí uhrát nerozhodný výsledek nebo remíza ukrajinského týmu na San Siru.

Real hraje v Lize mistrů 25. sezonu a ve všech předchozích ročnících postoupil do vyřazovací fáze, což je rekord soutěže.

Fotbalisté Bergama v posledním kole základní skupiny Ligy mistrů zvládli přímý souboj o postup s Ajaxem a po výhře 1:0 v Amsterodamu prošli do osmifinále. Dohrávku úterního zápasu mezi Paris St. Germain a Basaksehirem, který se nedohrál kvůli údajnému rasismu rozhodčího, zvládl domácí celek a díky Neymarovu hattricku vyhrál 5:1.

Utkání v pařížském Parku princů bylo v úterý přerušeno po asi 13 minutách poté, co jeden z asistentů rozhodčího údajně rasisticky urazil asistenta tureckého celku. Hráči Basaksehiru na protest odešli od šaten a podpořili je i domácí fotbalisté. Utkání bylo přeloženo na dnešek a incidentem se začala zabývat UEFA.

Na úvod dohrávky utkání skupiny H hráči obou celků i nově delegovaní rozhodčí Makkelie, Diks a Boniek, kteří nahradili původní rumunskou trojici, poklekli na protest proti rasismu. Na prázdných tribunách také visely transparenty proti rasismu a na podporu asistenta Basaksehiru.

Zápas poté dopadl velmi jednostranně. O vítězství finalisty minulého ročníku rozhodl třetím hattrickem v Lize mistrů Neymar a víc třígólových zápasů v soutěži už mají jen Cristiano Ronaldo s Messim po osmi. Tři hattricky mají na kontě také Lewandowski, Gómez, Filippo Inzaghi a Luiz Adriano.

O zbývající dva góly domácích, kteří měli osmifinále jisté už před dohrávkou, se postaral Mbappé a Paris St. Germain jen o dva zásahy zaostal za klubovým rekordem, kterým je v pohárech tři roky staré vítězství 7:1 nad Celticem. Pařížané díky výhře prošli do play off z prvního místa, druhé bylo Lipsko.

Bergamu cestu za účastí v jarní části Ligy mistrů usnadnil v 79. minutě záložník Gravenberch, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Výhru hostům poté zařídil pět minut před koncem Muriel a Atalanta i při druhé účasti v Lize mistrů postoupila do play off. Do vyřazovací části doprovodila vítěze skupiny Liverpool.