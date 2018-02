Sáncheze svážeme provazem, žertoval kouč Sevilly, jak míní uhlídat Mourinhovo eso

Mourinhovi ostrovní konkurenti Manchester City a Liverpool po vysokých výhrách v prvních zápasech už ve čtvrtfinále Ligy mistrů de facto jsou, portugalský kouč ve službách Manchesteru United by je rád následoval. Těžko však předpokládat, že by se mu něco podobného povedlo už v prvním utkání, které se hraje dnes ve 20.45. Středeční program fotbalové Champions League pochopitelně vYplní i poslední osmifinálový duel mezi Doněckem a AS Řím.

Mourinho se sice může holedbat tím, že na Sevillu dokáže vždy něco vymyslet a má s ní úspěšnou bilanci. Až dosud se s ní potkal osmkrát a sedm zápasů vyhrál. Teď navíc přivezl do Španělska nejen zázračně uzdraveného Pogbu a vracejícího se Ibrahimovice, ale především chilského snajpra Sáncheze, kterého přivedl v lednu z Arsenalu.

„Mohl jsem počkat do léta, ale věděl jsem, jak veliká touha zahrát si Ligu mistrů se v Alexisovi skrývá. My potřebovali jeho a on zase Manchester United," naznačil Mourinho, že v konfrontaci se Sevillou by mohl být právě mimořádně motivovaný Sánchez jeho trumfovým esem.

V kádru Rudých ďáblů se ovšem objevil i Pogba, kterého před víkendovým zápasem FA Cupu s Huddersfieldem skolila „tajemná" nemoc. Znalci zákulisí na Old Trafford sice tvrdili, že se dostal do střetu s trenérem, Mourinho však označil všechny tyto spekulace za lži. Do Španělska Pogba každopádně přicestoval, ale je otázkou, zda nastoupí.

Great to see these three back in training, getting ready for Wednesday's #UCL clash! 💪 pic.twitter.com/71oEgVnJGs — Manchester United (@ManUtd) 20. února 2018

Sevilla na anglické celky dovede zahrát, což ostatně potvrdila v základní skupině, kde dvakrát remizovala s Liverpoolem. Doma přitom prohrávala už 0:3...

„Nevím přesně, zda Mourinho sehrál v Lize mistrů sto či ještě víc zápasů, ale pro mě je velká výzva porazit ho. Už proto, že je to průkopník v naší trenérské práci, kterého obdivuji, čtu jeho knihy a studuji, jak si počíná," složil kouči Rudých ďáblů poklonu italský trenér ve službách Sevilly Vincenzo Montella.

Dobře naladěný, vtipkující, netající se obavami ze Sáncheze. „Znám ho z dob, kdy hrával v Itálii za Udinese a od té doby se hodně zlepšil. Budeme ho muset tady na stadiónu zamknout někde na zámek nebo ho svázat provazem, abychom ho uhlídali," žertoval Montella.

V druhém dnešním osmifinále se v azylu v Charkově představí Šachtar Doněck v konfrontaci s AS Řím. Pro české fanoušky bude zajímavé sledovat, zda si v sestavě italského celku odbude premiéru v Lize mistrů český mladík Patrik Schick.

Ukrajinský celek není pro AS Řím právě oblíbeným soupeřem. Už čtyřikrát se obě mužstva spolu utkala, třikrát přitom vyhrál Šachtar. Navíc pro AS Řím je osmifinále Ligy mistrů už deset let pravidelně konečnou. Právě s ukrajinským mistrem vypadl v sezóně 2010/11.

„To všechno je minulost, na kterou se nemůže ohlížet. Uznávám ale, že Šachtar má momentálně výborné mužstvo a hraje skvěle. Viděl jsem ho několikrát a byl jsem ohromen," netají se kouč AS Řím Eusebio De Francesco respektem k soupeři. „Musíme podat týmový výkon, abychom uspěli," připomínal svým svěřencům.

„I my musíme hrát kolektivně, a hlavně koncentrovaně od první do poslední vteřiny. Víme o slabinách, které italský protivník má a hodláme jich využít," reagoval portugalský trenér Šachtaru Paulo Fonseca, jenž se v dnešním zápase bude muset obejít bez distancovaného kapitána mužstva Srny.