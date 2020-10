Sudí Královec se vrátil na mezinárodní scénu a radí adeptům píšťalky: Nenechte se otrávit křiklouny

Mezinárodní rozhodčí Pavel Královec (43) se vrátil na mezinárodní scénu a pomáhá i mladým adeptům píšťalky. A má jím co předat. V nejvyšší soutěži od roku 2002 odřídil 265 utkání jako hlavní. Na mezinárodní scéně se pohybuje od roku 2005 a v Lize mistrů, Evropské lize a zápasech reprezentačních týmů už překonal stovku, a to ho přibrzdilo vážné zranění kotníku. Za svoji povinnost považuje pomáhat mladým adeptům píšťalky, radí jim, aby byli trpěliví a nenechali se otrávit křiklouny, jak řekl v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Český fotbal má nedostatek rozhodčích, v září se rozběhla kampaň FAČR „Chci pískat", do níž už se přihlásilo 1275 zájemců. Je to podle vás hodně nebo málo?

Je to poměrně dost, na to že akce běží dva měsíce. Ale zdaleka není vyhráno. Rozhodující bude, jak se adepti vyselektují, jak oni sami k tomu celému procesu přistoupí, jestli budou mít vůli a píli pokračovat.

Co pro ně bude nejtěžší?

Začátky, ty jsou v kariéře sudího nejsložitější a nejnáročnější. Cit pro posuzování situací a zkušenosti nezískáte hned. Musíte si postupně vybudovat i přirozený respekt. Logicky děláte chyby, lidé vám nadávají. Mladý sudí se nesmí nechat otrávit třemi nepovedenými zápasy, a už vůbec ne křiklouny podél hřiště i na něm. Je to o vůli, překlenout se přes tyhle potíže a jít si za svým cílem. Tím by měla být nejvyšší profesionální soutěž a třeba i mezinárodní scéna.

Hlavní rozhodčí derby Pavel Královec komunikuje s videorozhodčím.

Vlastimil Vacek, Právo

Noví rozhodčí začínají u mládeže, pak v okresních soutěží začnou řídit seniorské soutěže a mají šanci postupovat výš. Kolik let může trvat cesta z okresu do první ligy?

To je standardní postup. Začal jsem už v patnácti letech u mládeže, když mi bylo osmnáct, mohl jsem na okresní úrovni řídit mistrovské soutěže dospělých. A pak jsem postoupil do kraje, divize a ČFL, postupně jsem začal pískat druhou ligu, potom první, tu řídím už osmnáct let a vrcholem bylo zapsání na listinu rozhodčích FIFA a UEFA v roce 2005.

Rozhodčí Pavel Královec vylučuje brankáře Brna Václava Hladkého.

Vlastimil Vacek, Právo

Cesta nahoru trvá spoustu let...

Do nejvyšší soutěže mi to trvalo deset roků. Samozřejmě záleží, jak se vám daří, jaká máte odborná hodnocení od příslušných komisí a jestli vás navrhnou na postup. Uspěchat ho není dobré pro samotného rozhodčího. Možná se to někomu nebude zdát, ale v nejvyšších patrech potřebujete a využijete zkušenosti z těch nižších. Když vám chybí, spadnete zase dolů a postup trvá mnohem déle. Těch deset let je optimální čas na postup do profesionálních soutěží. Když si vedete dobře v nejvyšší soutěži, můžete se dostat i na mezinárodní listinu.

Dá se stanovit nejlepší věk pro začátek rozhodcovské kariéry?

Osmnáct let je ideální věk, aby mladý sudí, když se osvědčí, mohl brzy začít rozhodovat v okresních soutěžích mužů. Pak už další postup záleží na něm. Ale není od věci, když začne třeba v patnácti letech, a v mládežnických soutěžích vstřebává zkušenosti, návyky a taktiku.

🗣️ C'est le Tchèque Pavel Královec qui arbitrera la rencontre entre le Rapid Vienne et Arsenal jeudi à l'Allianz Stadion comptant pour la 1ère journée de la phase de poules d'Europa League.#UEL pic.twitter.com/lV9zQnFTnZ — Arsenal French Touch (@TouchArsenal) October 20, 2020

Pomáhají zkušení rozhodčí jako jste vy mladým adeptům?

Určitě ano, sám se snažím mladým pomáhat radami a zkušenostmi. Na Plzeňsku chodím jako delegát do nižších soutěží sledovat mladé rozhodčí. Když vidím, že v sobě mají potenciál, maximálně se jim snažím pomoci, hovoříme spolu, rozebíráme zápasy. Jezdím i na semináře do krajů o okresů, kde mám přednášky na téma rozhodčích. Cílem je vývoj mladých sudích. Vím, že podobně to dělají i dalších kolegové.

Vrátil jste se po těžkém zranění nohy i na mezinárodní scénu, řídil jste zápas Evropské ligy mezi Rapidem Vídeň a Arsenalem. Zůstal jste v nejvyšší kategorii mezinárodních rozhodčích i po té dlouhé pauze?

V nejvyšší kategorii jsem dál, ale hodně se na mně podepsala třičtvrtě roční pauza, kdy jsem nemohl trénovat, natož pískat. Po návratu jsem s kolegy začal v kvalifikacích Evropské ligy, teď jsme řídili zápas ve skupině. Věřím, že se vrátíme i do Ligy mistrů. Ve třiačtyřiceti letech se blíží pomalu moje rozhodcovské finále a rád bych ještě odpískal co nejvíc velkých zápasů.