Ibra se naštval a jednu vrazil o hlavu menšímu soupeři

Znovu na něj byla soustředěna pozornost. Tentokrát to ale nebyla žádná sláva a radost. Hvězdný Zlatan Ibrahimovic vyfasoval první červenou kartu během působení v MLS. Incident se přihodil v utkání jeho LA Galaxy v Montreale.

Víc než o hlavu menší obránce kanadského celku Michael Petrasso hvězdě podle všeho nechtěně šlápl na nohu, Ibra to neunesl a vzápětí reagoval pohlavkem pro soupeře, který se skácel k zemi. Vzápětí z toho bylo stereoležení.

Výsledek? Sudí po konzultaci situace, která se odehrála mimo souboj o míč, nakonec rozhodl, že Petrasso dostane žlutou kartu a Ibrahimovicovo účinkování v utkání předčasně skončí.

To vše se přihodilo v závěru první půle - v 41. minutě. Tým Galaxy přes dlouhodobou hru v oslabení v Kanadě vyhrál 1:0 po trefě Kamary ze 75. minuty. Bylo to první vítězství LA po čtyřech porážkách v řadě. V tabulce je tým sedmý jednu příčku za hranicí, která znamená účast v play off.

Ibrahimovic zaznamenal skvělý návrat po zranění, při vstupu do rozjíždějící se soutěže na počátku jara dal během dvaceti minut dva góly a otočil duel s městským rivalem FC, od té doby kanonýr už tolik nezářil. Teď přidal premiérové vyloučení.