Chorvatský fotbalový boss Mamič byl odsouzen k 6,5 letům vězení

Tresty dnes vynesl soud v Osijeku, který se více než rok zabýval finančními machinacemi pod Mamičovým vedením. Funkcionáři zpronevěřili a připravili stát o 128 milionů kun (asi 436 milionů korun) z hráčských transferů.

Do případu byl zapleten i kapitán chorvatské reprezentace Luka Modrič, jenž vypovídal jako svědek o svém přestupu z Dinama do Tottenhamu v roce 2008. Záložník Realu Madrid změnil loni v červnu svou původní výpověď v Mamičův prospěch a letos v březnu byl obviněn z křivé výpovědi. Hrozí mu šest měsíců až pět let vězení.

Osmapadesátiletý Zdravko Mamič je podle agentury AFP nejmocnější a nejobávanější postavou v chorvatském fotbale. Podle svých kritiků řídí národní federaci reálně on a její prezident, bývalý kanonýr Davor Šuker, je pouze jeho loutkou.

Verdikt u soudu v Osijeku si Mamič osobně nevyslechl. V úterý odcestoval do Bosny a Hercegoviny, jejíž pas také vlastní.