Slavia čeká na pohár šestnáct let. Máme velkou motivaci to ukončit, říká Zmrhal

Když Slavia naposledy vyhrála domácí pohár, Jaromíru Zmrhalovi bylo osm let a kopal za Slavoj Žatec. Jak dlouhá je to doba dokumentují střelci gólů. Za vítěze v květnu 2002 střílel Tomáš Došek, za poražené snížil Jiří Novotný. Dnes může záložník sešívaných letité čekání na druhou nejcennější tuzemskou trofej zarazit. V Mladé Boleslavi si to Slavia o MOL Cup rozdá s ambiciózním Jabloncem.

„Určitě je to velká motivace čekání ukončit. Tuhle trofej nemám, chci ji vyhrát. Půjdeme do toho stoprocentně naplno a budeme se snažit ji získat," slibuje zástupce kapitána Pražanů.

Před vyprodaným stadiónem v Mladé Boleslavi na sebe udeří dva nejlepší týmy jara. Z pohárového i ligového pohledu.

„Jablonec bude hodně nepříjemným soupeřem. Tým si s trenérem Radou sednul, jako kouče jsem ho ve Slavii zažil, takže vím, jaký je. Hrají pod ním dobrý fotbal, bude to těžký zápas," dobře ví Zmrhal.

Není čas na chyby

Se spoluhráči se může ve finále opřít o poslední ligový zápas, kdy doma přejeli lídra soutěže z Plzně jasně 2:0 a oddálili jeho případnou korunovaci mistrem. „Určitě jsme všichni rádi, že jsme ten zápas doma zvládli, obzvláště proti takovému soupeři. Myslím, že i s výkonem můžeme být spokojení. Jenže teď to bude jiný zápas. Hráli jsme doma, nyní je to na jiném stadiónu proti jinému soupeři. Zápas s Plzní vás dokáže vtáhnout, hodně vás to vyhecuje. Musíme se na to připravit stejně," říká český reprezentant.

Vtrhnou sešívaní na Severočechy stejně aktivně jako na Viktorii? „Je to možný, že by mohla být stejná taktika, ale uvidíme," neprozradí.

Slavia je úřadujícím mistrem, jako favorit se však příliš necítí. „Zápasy v poháru jsou jiné. Je možné, že jsme favorité, ale určitě se k tomu tak postavit nesmíme, vůbec ten zápas nesmíme podcenit, protože Jablonec do toho také půjde úplně naplno. Není čas na žádné chyby, je to jeden zápas a hraje se až do konce," burcuje 24letý záložník, jehož za trofejí požene vyprodaný stadión.

„Těším se na to. Asi to mohlo být jinde než tady v Boleslavi, ale jsem rád, že přijede tolik fanoušků. Kdyby to bylo na jiném stadiónu, možná jich mohlo být i víc," uzavírá.

Bitva o trofej a přímý postup do základní skupiny Evropské ligy začne ve 20:15.