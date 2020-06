Herzog fotbalisty Izraele proti Česku nepovede

Jednapadesátiletý Herzog vedl Izrael od léta roku 2018. V kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy obsadili jeho svěřenci ve skupině páté místo, ale mají šanci dostat se na závěrečný turnaj z play off Ligy národů. ME bylo kvůli globální zdravotní situaci odloženo na příští rok a zatím není jasné, kdy se play off Ligy národů odehraje. Smlouva Herzogovi vypršela v květnu.

"V Izraeli to bylo skvělé, ale nebylo jasné, jak to tam půjde dál, kdy se budou hrát zápasy a podobně. Proto jsem se rozhodl, že neprodloužím smlouvu," řekl televizi Sky Herzog, jenž po skončení kariéry v roce 2004 pracoval například jako asistent Karla Brücknera u reprezentace Rakouska a také po boku Jürgena Klinsmanna u národního týmu USA.