Fotbalisté v Zeleném městě vstřebávali únavu. Potácíme se s tím posunem, říká bek

Reprezentanti kvůli pozdějšímu příjezdu do Číny po závadě na letadle stále ještě nejsou plně aklimatizovaní a srovnaní se sedmihodinovým časovým posunem. V Nan-ningu hned druhý den po příletu hráli zápas s Uruguayí a na některé hráče dolehla velká únava.

"Pořád se nějak potácíme s tím časovým posunem. Každý to snáší jinak. Pokud budu mluvit za sebe, ještě byl ten zápas do toho, tak jsem unavený. Ale jít teď spát přes den by asi byla blbost, pak bych zas nemohl usnout v noci. Nechci si to nějak narušit. Lepší je to překonat, dát si nějaké kafe a usnout večer," řekl ČTK obránce Filip Novák.

I s ohledem na náročný program měli reprezentanti tréninkový program rozdělený. "My, kteří jsme hráli, jsme mohli trochu déle spát, pak byla snídaně a regenerační trénink. Kolo, běh, posilovna. A potom bazén, sauna," uvedl Novák. "Kluci, co nehráli, měli klasický trénink, šli normálně na hřiště. A pak měli také regeneraci jako sauna a bazén," dodal obránce tureckého Trabzonsporu.

Po obědě dostali hráči od trenéra Karla Jarolíma až do večera volno a řada z nich plánovala procházku po Nan-ningu, kterému se přezdívá "Zelené město". "Když už jsme tady, půjdeme se podívat do města. Popřemýšlíme, kam bychom se mohli podívat, jestli je tu něco zajímavého, co bychom měli vidět," plánoval Novák.

Po večeři čeká reprezentanty první video směrem k pondělnímu utkání o třetí místo s domácím výběrem. "Vím o klubech, co hrají v čínské lize, o pár hráčích, co šli z Evropy do Číny. Ale že bych znal jméno nějakého čínského hráče, to ne. To bych nedokázal pravděpodobně ani vyslovit," uvedl stoper Tomáš Kalas.

"Popravdě já žádného čínského hráče neznám. Viděli jsme už nějaké sestřihy a jsou to hráči menšího vzrůstu, rychlí, nepříjemní. Nevypustí ani jeden souboj," dodal Novák.