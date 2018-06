Paráda, jak jsem skončil, libuje si Rosický. Koller hned dostal laso z Baníku

Když vyprodanou Letnou bičoval vytrvalý prudký déšť a úvodní výkop se musel o hodinu posunout, nebylo mu do řeči.

„Samozřejmě mi blesklo hlavou, že dva, tři měsíce příprav třeba půjdou do háje. Kluci z obou kabin však byli skvělí a chtěli nastoupit za každou cenu. Liják jim nevadil, čekat se muselo kvůli bouřce a bleskům," líčí organizátor Tomáš Rosický.

„Strašně moc musím poděkovat lidem. Je mi jasné, jak moc těžké pro ně bylo zůstat na stadiónu v takovém lijáku," vzkazuje fanouškům.

Dvěma góly se blýskl kanonýr Jan Koller. A hned je v kursu. „Dostal jsem laso z Baníku. Marek Jankulovski mi nabídl, ať jezdím do Ostravy hrát třeba aspoň jednou do měsíce," kření se populární Dino, o něhož by stáli také ve Zlíně. „Asi by byl ale moc drahý," usmívá se Zdeněk Grygera, ředitel ševců.

Déšť dodal loučení symboliku

„Však jsem Honzovi hned říkal, že takhle jsme ho ještě nikdy hrát neviděl. Škoda pro něj, že to přišlo tak pozdě," dobírá si Rosický dlouholetého parťáka.

Jinak se hráči shodli, že liják mohl být znamením, aby hrdina večera ještě nekončil. „Přesně tak. Jak jsme čekali v šatně, hned padl návrh, že Rosa bude muset hrát dál a rozlučku ještě o rok odložit," líčí Koller.

„Kdepak, návrhy, abych ještě nekončil, jsem okamžitě zavrhl. Jsem rád, že všechno skončilo tak, jak tady před dvaceti lety začalo. Déšť dodal loučení symboliku," usmívá se Rosický, který od zimy působí v managementu Sparty.