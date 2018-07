Z Edinburghu jsem byl nadšený, rozplývá se teplický Vaněček o přestupu do Skotska

Fotbalový útočník David Vaněček z Teplic potvrdil, že podepsal smlouvu se skotským klubem Heart of Midlothian s platností od 1. ledna 2019. Zároveň doufá, že by se jeho přestup mohl uskutečnit už co nejdříve. Zatím se nenechává rozptylovat vidinou zahraničního angažmá a připravuje se s teplickým týmem na blížící se start první ligy. V sobotním zápase s druholigovým Sokolovem se podílel gólem na vítězství Severočechů 3:0. Poté se ochotně rozpovídal o svých záměrech a plánech.

Co pro vás znamená chystaný přesun do Skotska?

Odmalička mám sen hrát na Ostrovech. A když přišla nabídka, nedala se odmítnout. Už jsem uzavřel kontrakt s klubem z Edinburghu.

Byl jste už v místě svého budoucího působiště?

Ano, prošel jsem si i celé zázemí klubu, mluvil jsem s manažerem, viděl jsem i tréninkový kemp a byl jsem z toho naprosto nadšený. Také město Edinburgh je úplně nádherné, něco neuvěřitelného. Všechno se doladilo před pár dny. S brankářem Zdeňkem Zlámalem, který tam přestoupil ze Zlína, jsem před podpisem smlouvy nemluvil. Nechtěl jsem to zakřiknout. Jsem rád, že tam budeme dva Češi. Je to moje první zahraniční štace a Zdeněk mi určitě pomůže. Jen angličtinu budu muset vypilovat, konkrétně tu skotskou. Všemu jsem rozuměl, ale problém je v tom, že se potřebuji rozmluvit.

Co víte o skotském fotbale?

Že výborné služby v Hearts odváděli Rudolf Skácel a Roman Bednář. Oba se z Edinburghu dostali do Anglie. Tím potvrdili, že Skotsko skýtá obrovskou šanci posunout se dál. Vážím si toho, že se mohu stát součástí Heart of Midflothian. Na každý domácí zápas chodí dvacet tisíc diváků, neskutečnou atmosféru prý mají souboje s Celtikem Glasgow a Glasgow Rangers. To je ve srovnání s českými poměry nevídané. Vím, že ve skotské lize si nikdo nedovolí vypustit jediný souboj, je to o strašné jízdě od první do poslední minuty.

Na jak dlouho zní smlouva?

Na dva a půl roku.

Je možné, že byste odešel už nyní v létě?

Teplice potvrdily, že přišla nabídka, abych přestoupil už teď. Oznámil jsem klubu, že bych rád změnil dres co nejdříve. Je to pro mě obrovská výzva. Nechám to na manažerech a obou klubech v termínu do konce přestupního období. Věřím, že se obě strany domluví už teď.

Kolik byste chtěl dát ve Skotsku gólů?

Víc než deset za sezónu, soutěž má osmatřicet kol. Hearts loni skončili šestí a nejsou v evropských pohárech. Do nové sezóny jdou s cílem se do nich dostat.

Jste vnitřně připraven i na variantu, že setrváte v Teplicích po celou podzimní sezónu?

Udělal bych všechno pro to, aby se klubu i mě dařilo. Obavy ze zranění? Asi bych se bál v době, kdy by to nebylo podepsané. Takhle mám nějakou jistotu ohledně budoucí smlouvy.

Teplice odstartují ligu 21. července v Příbrami.

Když se teplický a skotský klub nedomluví, mohu nastoupit i v Příbrami, ale jestli budu hrát nebo ne, záleží čistě na trenérovi Teplic.

Jak jste přijal odchod teplického záložníka Jana Rezka právě do Příbrami?

V poslední době nedostával v Teplicích tolik prostoru a asi to sám špatně snášel. Klub mu vyšel vstříc a Honza se vrátil do Příbrami, odkud přišel před rokem do Teplic. Přeji mu, ať se mu v Příbrami zase daří jako předtím.