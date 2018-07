Velký talent z Příbrami pálí dál. Zaskočil Brémy, naslouchá otcům a bifluje češtinu

Do dospělého fotbalu vtrhl jako tajfun. Příbramský záložník Jan Matoušek nasázel v loňské druholigové sezóně jedenáct gólů a byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže. Na přestupovém trhu patří mezi lukrativní zboží, zatím však dvacetiletý šikula zůstává v týmu středočeského nováčka a chystá se na premiérový zápas mezi elitou.

„Na ligu se už moc těším, ale jsem i trochu nervózní. Nevím, co od ní čekat," utrousil blonďatý středopolař, kolem něhož krouží české i zahraniční kluby. „Vůbec nevím, kdo se o mě zajímá. Tohle jde mimo mě," tvrdí.

Formu a střelecký apetit neztratil ani v letní přípravě. V neděli třeba zařídil cennou remízu 1:1 s Brémami. „Nastoupili proti nám sice kluci z širšího kádru, přesto tam byli borci, kteří mají zhruba třicet startů v bundeslize. Je to úplně jiný svět," vykládal.

Matoušek vydatně pomohl mateřskému celku k návratu na prvoligovou mapu, i když se s některými mladými spoluhráči zpočátku pral s přechodem z juniorské kategorie. „Během podzimu nám trenér často říkal, že pořád hrajeme dorostenecký fotbal. Hrozně jsme kazili. Juniorská soutěž je asi rychlejší, ale druhá liga byla víc o soubojích a taktice," ujišťuje chlapík, jemuž nejvíc sedí role podhrotového hráče. „Dokážu zahrát i na kraji zálohy, ale tenhle post mi je bližší. Můžu nabíhat kamkoliv, je to pro mě zkrátka volnější."

Fandí Kanonýrům

Matoušek doufá, že se parta od Litavky vyhne v lize bojům o záchranu a fandy bude nadále bavit kombinační hrou s rychlým přechodem do útoku. „Většina mužstev v druhé lize brání a nakopává. My se snažili držet míč a hrát takovým barcelonským stylem," usmívá se opora Středočechů a bedlivě naslouchá radám ostřílených harcovníků, ať už Skácela, Slepičky nebo Graiciara.

„Jak říká trenér, v kabině jsme takoví synové a otcové. Starší kluci nám hodně pomáhají. Mě nabádají k tomu, abych využíval své rychlosti a nedělal krátké kličky. Že si mám kopnout balón a běžet. A taky ať radši střílím, než nahrávám, protože to mi prý nejde," směje se.

Ofenzívní záložník je další z ohromných talentů z příbramské mládežnické akademie. Dřív obdivoval Rosického nebo Němce Götzeho, v současnosti se mu líbí gabonský expres Aubameyang. Jeho vysněnou soutěží je anglická Premier League.

„Odmala přeju Arsenalu. Fandil jsem mu kvůli Tomáši Rosickému a zůstalo to ve mně. Prostě můj srdcový klub," vysvětluje reprezentant do 21 let, kterého se v Příbrami snaží udržet. Momentálně však neřeší pouze fotbal. Soustředí se, aby úspěšně odmaturoval na obchodní akademii. „V září budu bohužel dodělávat ještě češtinu. Vytáhl jsem si totiž přesně tu otázku, kterou jsem se nenaučil," ušklíbl se.