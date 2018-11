Věřím, že se zvedneme, burcuje teplický Hora před dvojzápasem na Dukle

Jak vnímáte fakt, že jste už stihl odehrát docela velký počet duelů mezi elitou?

V sedmadvaceti letech je to celkem dobré číslo, ale nijak to neřeším. Mohlo to být i rychlejší, když mě v jednom období zastavilo vážné zranění. Ale snad mám před sebou ještě dlouhou kariéru. S fotbalem jsem začínal v Mostě a v první lize jsem debutoval v dresu pražské Slavie v létě 2010.

Prošel jste i Viktorií Plzeň, Českými Budějovicemi, týmem Bohemians Praha, v Teplicích jste od ledna 2015.

Ale žiji současností. Bylo by suprové, kdybychom v neděli porazili Olomouc a vzdálili se jí bodově v tabulce. Remíza je asi málo. Měli jsme být důraznější v koncovce, což beru i na sebe. Většinou hrajeme dobře jen ve druhých poločasech, pořád nám něco chybí. Trenér dokáže během zápasu měnit rozestavení. Na tréninku je to jízda.

Takže očekáváte vzestup výkonnosti i zlepšené výsledky?

Věřím tomu, že se zvedneme a posuneme se výš v tabulce. Některé zápasy jsme nezvládli, ale zase si budeme říkat, že příště musíme zabrat.

Čeká vás dvojzápas na pražské Julisce s Duklou, nejprve v pátek 16. listopadu v domácím poháru a o týden později v lize. Přitom jste Duklu porazili už ve druhém ligovém kole doma 5:2. Budou z toho další dvě výhry?

Los byl na podzim takový, že se s tím nedá nic dělat. Prostě jedeme dvakrát na Duklu a chceme pohárový postup i tři ligové body.