Zranění ho stála dva roky kariéry, teď Fantiš zase válí. Příbramský fotbal mě strašně baví, rozplývá se

„Takhle dobře jsem se necítil hodně dlouho. Naposledy asi v Baníku, před nešťastnými zraněními, která mě stály dva roky kariéry. O to víc si teď současnosti užívám. Jsem doma, fotbal, který s Příbramí hraje, mě strašně baví," rozplýval se Fantiš po utkání na Julisce, ve kterém se blýskl vítěznou trefou na 2:1 v 77. minutě.

Příbramský odchovanec pohotově zavěsil po akci Antwiho, který mu na zadní tyč poslal parádní centr. Fantiš dovršil obrat hostů, který krátce před ním započal z penalty vyrovnávací brankou Rezek.

Podobný scénář však nedávný duel na půdě Bohemians 1905, kde Středočeši o výhru v samém závěru přišli. „Musím říct, že jsem Bohemku v hlavě měl. Ale bylo na nás vidět, že jsme všichni poctivě makali dozadu. De facto Dukla neměla žádnou příležitost," pochvaloval si Fantiš.

Radost si užíval o to větší, neboť Příbram vyhrála po dlouhých sedmi kolech. „Před týdnem po porážce s Baníkem novináři tvrdili, že jsme na tom bídně. Já jim říkal, že vyhrajeme na Dukle a bude zase dobře. Tým má sílu, velkou vůli. Vítězný pokřik jsme určitě nezapomněli, má ho totiž na starosti brankář Milan Švenger. Když se podíváte na náš instagram, uvidíte tam velké věci," culil se člen stříbrného českého týmu z ME devatenáctek v roce 2011.

Fantišova vnitřní pohoda se odráží na jeho produktivitě. Liga je v polovině, on už má na kontě 5 gólů. Jeho dosavadní maximum pro celou sezonu. A to navíc vypomáhá na nezvyklých pozicích na krajích zálohy. Na Julisce si vyzkoušel pravou stranu. „Vypomáhám tam, kde trenér potřebuje. Nejlíp se cítím samozřejmě vepředu," podotkl Fantiš, kterého těší, že pod koučem Csaplárem ukazuje Příbram vlídnou tvář.

Ať stojí proti Slavii, Plzni nebo Karviné, svůj otevřený herní styl nemění. I proto by se měla Sparta, která za týden přijede k Litavce, mít na pozoru. „Jako jsme si to jeli rozdat do Plzně, rozdáme si to se i Spartou," ujistil Fantiš.