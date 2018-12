V poklidný večer doufal marně. Nikolaj je zabiják, vyzdvihl Trpišovský kanonýra soupeře

„Vedl jsem tým do zápasu proti Komličenkovi popáté a v žádném z předešlých utkání nám nedal gól. I tentokrát jsme byli blízko, abychom jej uhlídali. Kluci v obraně dlouho hráli skvěle a do ničeho jej nepustili. Ale pak jsme vyrobili jednu zbytečnou ztrátu a Nikolaj ukázal, že je gólový zabiják. Umí prostě nabídnuté šance řešit," vyzdvihl Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, výkon kanonýra Mladé Boleslavi, který si v Edenu připsal v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže góly s pořadovým číslem šestnáct a sedmnáct.

Třiadvacetiletý borec pocházející z Krasnodaru totiž přivedl Slavii do úzkých, když v nastaveném čase proměnil pokutový kop. „Už při předzápasové přípravě jsem klukům říkal, že pokud dojde na penaltu, ať se sbalí a jdou rovnou na půlku, protože v soutěžních zápasech Komličenko dvacetkrát v řadě proměnil," upozornil Trpišovský.

Fotbalisté Mladé Boleslavi Petr Mareš (vlevo) a Nikolaj Komličenko oslavují gól proti Slavii.

Vlastimil Vacek

Slávisté v čele s trenérem sice ještě pár vteřin trnuli, ale nakonec mohli slavit tříbodový zisk. „Měli jsme dohrát zápas pochopitelně jinak, naprosto v klidu. Jenže se promítly zásahy do sestavy. Potřebovali jsme do hry dostat Zeleného, protože Bořil nemůže ve čtvrtek kvůli kartám nastoupit v Evropské lize a bylo nutné, aby se jeho zástupce dostal do trávník. A Souček šel do utkání nachlazený, navíc na něj byly v krátkém sledu dva tvrdé zákroky, tak jsem jej raději stáhnul. Normálně bych do defenzivy nesahal," vysvětloval Trpišovský.

Jenže Traoré, které měl roli Součka zastat, si vybral slabší chvilku. „Musíme se přece naučit hrát i bez Součka. Navíc soupeř byl rezignovaný. Jenže sami jsme ho dostali do hry," brblal Trpišovský.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání s mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek

„Přitom až na posledních šest minut jsme podali výborný výkon. Hodně aktivní, kombinační, s velkou kvalitou a obrovským pohybem. Hráli jsme velice konstruktivně už od brankáře. Prostě maximální spokojenost," rekapituloval průběh zápasu do první inkasované branky.

„Tedy až na naši produktivitu, protože do přestávky jsme měli mít čtyřbrankový náskok. Špatná koncovka nás brzdí. V kombinaci a přechodu do útoku jsme sice silní, ale kolem pokutového území zmatkujeme, jsme neklidní a zbytečně hru zrychlujeme," věděl Trpišovský, že utkání mohlo být rozhodnuté, kdyby jeho svěřenci ukázali větší přesnost v koncovce. „Ale udrželi jsme čtyřbodový náskok na Plzeň, což je důležité," vyzdvihl vítězství i přes závěrečné trable Trpišovský.