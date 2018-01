Hrůzostrašný začátek, přiznal po premiéře kouč Slavie. Mrzí jej zranění Škody

Premiéra se sice nepovedla, ale nástupce Jaroslava Šilhavého nepropadá panice. Ví, že mužstvo tvrdě makalo a do utkání šlo z plné přípravy. Navíc Slavia zkoušela i nové rozestavení, i kvůli tomu vše mohlo v červenobílém soukolí skřípat. „Přiznám se, že nemám rád přípravná utkání na kondičním soustředění, protože tam hrozí riziko zranění. Navíc do toho jdou hráči v plné únavě, ale nedalo se nic dělat, odehrát jsme to museli," konstatoval po utkání na klubovém webu nový trenér Slavie.

I když jeho svěřenci utkání prohráli, mladý trenér našel na utkání také pozitiva „Směrem dopředu tam bylo hodně zajímavých akcí i nějaké góly," podotkl. Díry v defenzivě ho ale musí určitě strašit. „První patnáctiminutovka byla hrůzostrašná, máme na čem pracovat.

Na soustředění s týmem odpracoval vše, co bylo v plánu. „Bylo to pro nás takové završení prvního kondičního bloku, herní účel to splnilo. V pátek máme volnější den a pak jdeme opět trénovat. Na to, co mají kluci odběháno a odposilováno, do toho dali veškeré úsilí. Škoda těch někdy naivních chyb v defenzivě," mrzelo trenéra.

Pro utkání scházeli v sestavě Slavie Přemysl Kovář, Muris Mešanovič a Tomáš Souček. „Kovy by klidně nastoupit mohl, ale gólmani jsou v těžké zátěži a chtěli jsme, aby si zachytali ti mladí," vysvětloval obsazení postu gólmana.

Kouč následně okomentoval i další absence v základní sestavě. „Muris už naplno běhal, ale potřebujeme, aby doběhával, co zameškal. Měl drobný problém s tříslem, proto jsme ho do utkání nepouštěli. Měl řízený kondiční trénink. Jediný, kdo vypadl, je Tomáš Souček, který se včera srazil na tréninku a má drobný problém s lýtkem. Bohužel ze zápasu musel jít dolů Škoda. Jak říkám, nemám ta utkání na kondičním soustředění rád. V tréninku se hráč může pohlídat, v zápase se spíš zapomene. Jsem rád, že to bylo jen tohle, a doufám, že to nebude nic vážného."

S dosavadním průběhem kondičního soustředění je jinak trenér spokojen. „Musím zatím hráče pochválit, trénujeme hodně náročně, spoustu času trávíme v posilovně a na běžeckých tratích. Všichni jedou na sto procent. Zatím jsme splnili plán, a i když jsme trénovali asi osmý den v kuse a nároky na hráče jsou velké, vyhýbala se nám zranění. Jsem rád, že se hráči o sebe starají. Teď půjdeme do herních věcí. S podmínkami - až na počasí, které jsme čekali lepší - panuje také spokojenost," dodal Trpišovský.