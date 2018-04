Pulkrab dostal od Holoubka vařečkou. Mrzí mě, že přijdu o derby, smutní kanonýr

„Ráno před tréninkem byla v kabině připravená... Vůbec nevím, kdo ji přinesl," prozrazuje kouč David Holoubek, který se s Libercem připravuje na své první Podještědské derby, ve kterém v neděli půjde v přímém souboji o pohárovou Evropu.

A právě na jeden z klíčových zápasů jara bude nejlepšího střelce týmu postrádat. „Je to komplikace. Je to náš útočník číslo jedna. Moc dalších nemáme, takže lehká komplikace to je," uznává Holoubek, jehož tým čeká na vstřelený gól už 214 minut.

Týmu bude chybět

„Musíme proměňovat brankové příležitosti, které si vytváříme. Teď se nám to úplně nedaří, takže Matěj Pulkrab samozřejmě chybět bude," dodává. Nahradit ho na hrotu může Martinem Graiciarem, Romanem Potočným či Wesley da Silvou.

Pulkrab hostující U Nisy ze Sparty přišel o 48. Podještědské derby v utkání se Slavií, když již napomínán žlutou kartou fauloval šlapákem v 77. minutě Ondřeje Kúdelu a sudí Radek Příhoda ho správně poslal do sprch.

„Když jsem šel ze hřiště, jako první jsem myslel na to, že přijdu o derby s Jabloncem. Věřil jsem klukům, že zápas už zvládneme, alespoň do remízy, byť mě mrzelo, že si se Slavií už asi nevytvoříme tlak a že už to asi ubrání, ale pak jsem hned myslel na derby," popisuje své pocity dvacetiletý střelec po první červené kartě v nejvyšší soutěži.

„Mohlo to být v podstatě moje první derby. Už se sice hraje třetí, co jsem v Liberci, ale jedno jsem vůbec nehrál, druhý jen chvilku a teď mohlo být třetí. Hodně mě to mrzí. V létě se vracím do Sparty, takže v nejbližší budoucnosti si ho už asi nezahraju. Chtěl jsem tu atmosféru zažít," přiznává odchovanec Sparty, který v Podještědském derby na podzim střídal Martina Graiciara v 56. minutě. Slovan vyhrál 4:1, hattrick vstřelil Milan Kerbr.

„Dostal červenou kartu a odsedí si to. Musíme se s tím však poprat, každý je nahraditelný. Stejně musíme góly rozložit na více hráčů. Nejde do nekonečna, aby je dával jen Pulky. Snad se někdo urve a nějaký gól dá," věří kapitán Liberce Vladimír Coufal.

Slovan už Pulkraba postrádal při startu jara na Spartě kvůli dohodě klubů. A padl bez něj na Letné 0:2. Z devíti tref Severočechů na jaře jich Pulkrab dal hned sedm. A když se on netrefil, modrobílí nevyhráli.

„Kromě Pulkraba v Liberci nějaký vyložený střelec není, ale mají to založené na týmovém duchu. Mně osobně je jedno, jestli Pulkrab hraje nebo ne, zda je tam ten či onen, neřeším to," uzavírá gólman Jablonce Vlastimil Hrubý.